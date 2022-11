Che fisico da sballo : beccata la rarissima foto di Francesca Fagnani in costume

Gossip da “Mille e una notte” quello da poco catturato dalle fotocamere sempre attente e sulla cresta dell’onda di Novella 2000. Stavolta la “vittima”, del tutto inconsapevole, è la conduttrice di Belve, ovvero la splendida Francesca Fagnani…

Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono stati beccati in vacanza insieme in Puglia dal settimanale Novella 2000. E le foto di lei in costume da bagno hanno incantato i fan, oltre che fatto- in men che non si dica- il giro dell’ etere.

La misteriosa “F.F.”, l’amante così ribattezza da Michela Rocco di Torrepadula, ex compagna di Enrico Mentana, è uscita allo scoperto. Difatti l’uomo, è stato “beccato “in vacanza in Puglia con la giornalista e collega 36 enne Francesca Fagnani, che oltre a essere molto famosa e brava, è anche molto bella.

A pubblicare in esclusiva gli scatti è stato il magazine Novella 2000. Alt, lo diciamo subito al fine di non creare alcun fraintendimento, nessun bacio immortalato tra i due, che -tuttavia- hanno trascorso qualche giorno insieme in una situazione di mero relax e di svago .

Svelato il nome dell’ amante

La bella Rocco di Torrepadula aveva da tempo “smascherato” i due facendo nome e cognome di colei che “avrebbe strappato il marito” da sua moglie e dai figli, definendo su Twitter – senza tanti giri di parole- la presunta sua ex amica Francesca come una “sfasciafamiglie e arrivista“. Dopo un iniziale silenzio, la donna, ancora profondamente delusa, offesa e arrabbiata, ha raccontato ai suoi followers , che sono assai numerosi, che la Fagnani sarebbe la causa della fine del suo matrimonio con Enrico, che ora – a quanto pare- vivrebbe lontano da casa e dai suoi figli.

L’unione tra il giornalista e l’ex Miss Italia sembrerebbe non ancora concluso dal punto di vista prettamente legale, ragion per cui di tanto in tanto la Rocco di Torrepadula torna a scagliarsi contro la giovane donna che- a suo avviso- le avrebbe rubato il marito. I suoi followers- dal canto loro- hanno spesso invitato Michela a non lavare i panni sporchi così pubblicamente, sui Social per di più, ma l’attrice ha sempre proseguito dritta per la strada, a spron battuto, fregandosene bellamente sia delle critiche che dei consigli. E poi c’è anche chi temesse una vera e propria bagarre sui Social che- almeno ad oggi- non c’è ancora stata…

Tant’è che Enrico, senza mai e poi mai perdere la calma, ha precisato in un tweet di non voler gettare in pasto al pubblico la sua privata, che vuole difendere anche in virtù del bene dei suoi figli e delle persone più deboli: “La vita privata ti possiede, non la padroneggi, soprattutto quando hai di fronte qualcuno più debole di te”. E intanto impazzano praticamente ovunque le foto della sua dolce metà in costume da bagno. Un ridotto bikini rosso che ha messo perfettamente in luce la sua straordinaria fisicità. E i fan intanto sognano ad occhi aperti…