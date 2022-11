“Purtroppo senza di lui accanto…”: Ilary Blasi ridotta così dopo Totti

Ancora non accenna a placarsi- nemmeno un po’- il chiacchiericcio e l’ingente rumore della bufera abbattutasi sulla separazione della ormai ex coppia Totti e Blasi. E- addirittura- ora anche un commento su Instagram ad un post della donna esprime tutta quanta la propria nostalgia sulla coppia unita che tanto ha fatto sognare gli italiani…

La conduttrice romana per molti, dopo l’addio al Pupone, non è più la stessa. Che cosa le sta accadendo? I fan sono seriamente preoccupati…

Non sono certamente tempi rosei quelli attuali per quel che riguarda la coppia- ormai ex- di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma – a onor del vero- già da molto tempo si sentiva nell’aria – questo a quanto sentito dire dai più – di una profonda crisi tra i due testimoniata da diversi scatti e video Social che li vedeva sempre più distanti, ma per molto tempo si è continuato a presumere che si trattasse unicamente di voci, seppur molto fastidiose e assai potenti, e niente di più. Ma poi- come ben sappiamo- è arrivata la doccia fredda che ci ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta…

Si parlava da tempo di crisi ma…

Ad un certo punto si potrebbe dire che anche la crisi pareva essere rientrata. E famoso era diventato in questa direzione un post dove Francesco ad una festa di compleanno risultava assente ma alla quale, sempre secondo tale testimonianza, si è recato in un secondo tempo per presumibili motivi legati al suo lavoro molto impegnativo, poco tempo dopo il tracollo.

Lei non brilla più

E poi è giunta la notizia come un fulmine a ciel sereno , anche se – a essere del tutto onesti- non doveva essere vista in tale modo dal momento che- come abbiamo già accennato poco fa- le le nubi all’orizzonte già erano presenti da parecchio tempo, della separazione. Ad essa sono seguiti anche dei tempi particolarmente duri, dove per altro i due pare che si siano anche molto contesi sia la prole che la casa per le vacanze. Ma ora come ora a destare scalpore è un contenuto Social che riguarderebbe Ilary, per via di un particolare commento di un utente scritto dopo aver notato un suo scatto...

In essa vediamo innanzitutto Ilary per le strade di New York durante quello che sembra un servizio fotografico, ma stando a quanto detto da suddetto fan , la donna sembrerebbe quasi spenta e non più brillante come un tempo. “Purtroppo senza di lui accanto… mi spiace dirtelo … non brilli più. Un giorno ti mancherà lui , perché avevate costruito una famiglia stupenda ed eravate da esempio per tutti.😢” sono le parole nel commento in questione che è diventato in men che non si dica virale. E ora molti sostenitori stanno iniziando a preoccuparsi seriamente per la loro conduttrice del cuore che- indubbiamente- sta soffrendo ancora tantissimo per la fine del suo matrimonio.