Kate Middleton, ridotta malissimo: c’è preoccupazione nell’aria

Kate Middleton è una delle donne della famiglia reale inglese più amate e seguite non solo dai sudditi della Corona, ma dall’intero pianeta.

Emblema di eleganza e classe prive di paragoni, sta facendo preoccupare per via delle sue condizioni di salute. Ecco cosa sta succedendo.

Da quando la Regina Elisabetta II è venuta a mancare, Re Carlo III sta affrontando varie problematiche legate alla sua carica di governatore. Come se non bastasse non è stato entusiasta della messa in onda su Netflix nella quinta stagione di The Crown. Il motivo? Le puntate proporranno gli anni più difficili della sua relazione con Lady Diana.

Adesso l’attenzione si sta focalizzando su Kate Middleton perché una foto sta facendo discutere tutti e di conseguenza c’è tanta preoccupazione. Si è mostrata a un evento con il viso sciupato e privo di make up. Inoltre ha optato per un outfit che non può essere paragonato ai precedenti. Cosa le sta succedendo? In realtà c’è una spiegazione a tutto questo.

Kate Middleton è irriconoscibile

In poche parole la principessa del Galles ha triplicato i suoi impegni per affiancare il marito William da quando la Regina Elisabetta è morta. Non può permettersi di non partecipare a degli eventi e di disdire degli impegni perché lei un giorno potrebbe essere la futura regina. Essendo molto attenta alle regole, non può negarsi a fare ciò.

Allo stesso tempo ha anche tre figli da accudire. Sicuramente non è facile per una donna avere tante cose a cui pensare e lei non fa eccezione. Infatti per questo motivo si è presentata in pubblico con un viso molto sciupato e stanco. Ha optato per un abito low cost che non può reggere il confronto con quelli indossati fino ad ora. I fotografi erano pronti a fare delle foto, però il look di quest’ultima uscita pubblica ha alimentato dei dubbi sulla sua salute fisica. Per fortuna sta bene, in quanto è solo affaticata dagli impegni riportati nell’agenda.

Un esempio da seguire

È un chiaro segno del fatto che a prescindere da tutto la Principessa è sempre al centro dell’attenzione. Di recente ha visitato un centro per i bimbi di Hillington con un abito semplice e non molto caro.

È nota per non prediligere lo spreco. Non a caso si dice che lei e il marito abbiano deciso di non usufruire della servitù nella nuova residenza dove si sono trasferiti da poco. È impossibile non amarla.