Adriano Celentano, costretto alla fuga: “Ci hanno scoperti e siamo scappati”

Adriano Celentano è ancora oggi considerato uno dei re della musica italiana nel mondo. Non per nulla, oltre al suo zoccolo duro dei suoi più storici fan, ne possiede anche di nuovi che apprezzano tantissimo non solo le sue canzoni più recenti ma anche quelle più datate. Ma quanto ne sapete del suo passato amoroso? Ora arriva un retroscena…

Da tantissimi anni il Molleggiato è legato sentimentalmente parlando con la splendida Claudia Mori con la quale ha costruito una bella famiglia ma ora arriva il racconto del privato del cantante che lascia tutti quanti basiti…

La storia d’amore tra Adriano Celentano e Claudia Mori è- indubbiamente- una delle relazioni più belle nate sul set cinematografico che, ancora oggi, incanta e fa sognare ad occhi aperta i fan. Il loro primo incontro è arrivato nel lontano 1963 e che poco dopo li ha condotti al matrimonio, ma quale è il ricordo più bello che tutt’oggi alberga nella mente di Adriano riguardo alla sua dolce metà?

Era- rieccolo quel magico anno- il 1963 quando l’immenso artista venne scelto per essere uno dei protagonisti del film Uno strano tipo che è stato assai galeotto dal momento che è sul set che ha incontrato colei che è diventata poi sua moglie. Lei fin da ragazza lei era molto bella ma anche dotata di un carattere forte e determinato. Qualità che in men che non si dica le hanno permesso di conquistarlo.

Il matrimonio in segreto

La coppia ” più bella del mondo” è convolata a nozze già nel 1964 e da quel momento in poi, nonostante le crisi vissute, che effettivamente ci sono state, alcune delle quali anche belle forti, i due non si sono più lasciati continuando così a essere una delle coppie più amate dagli italiani in assoluto, ieri come oggi.

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, la storia d’amore tra Adriano Celentano e Claudia Mori è una delle più belle nate sul set cinematografico e poggia le sue basi su un colpo di fulmine che poi si è evoluto con il passare del tempo, dimostrando di non essere solo il classico “fuoco di paglia”.

E riguardo a ciò sul Web da un po’ di tempo circola un aneddoto raccontato dal mitico Adriano. Queste le sue parole: “Il mio ricordo più bello? Quando ho conosciuto Claudia. Ci siamo sposati segretamente a Grosseto, scappando dai giornalisti, alle tre di notte. La cerimonia è stata celebrata da Padre Ugolino, un mio amico frate. I giornalisti, in realtà, avevano scoperto che ci saremmo sposati, ma non sono riusciti a trovarci”.