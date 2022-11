Il tristissimo dramma di Laura Torrisi: “Dalla mia malattia non si guarisce”

Laura Torrisi non ha mai e poi mai fatto mistero della terribile malattia che la affligge, la sua dichiarazione al riguardo è ha comunque lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta. No, da essa non si guarisce. Ma come è possibile?

Laura Torrisi, la meravigliosa ex compagna di Leonardo Pieraccioni, con il quale ha anche messo al mondo la loro splendida figlioletta, in una sua dichiarazione parla della propria malattia, affermando di essere costretta a doverci convivere… I suoi fan hanno il cuore a pezzi…

Il personaggio per cui tutti noi la ricordiamo facilmente è quello facente parte con il ruolo da co-protagonista nel film del suo ex compagno anche nella vita reale Leonardo Pieraccioni, nel quale per la prima volta il mitico e amatissimo regista toscano ha per così dire ribaltato i suoi soliti schemi e lo vediamo sin da subito “accasato” con una moglie -per l’appunto- bellissima.

I due nella pellicola svolgono un lavoro semplicissimo. In poche parole gestiscono un corposo banco di frutta e verdura al mercato rionale dove per altro vengono spesso presi d’assalto dalla clientela per l’ottima qualità dei loro prodotti, ed è proprio in quest’ambito che la donna verrà notata da un sedicente fotografo, che vede il viso di Gabriel Garko, che le proporrà di posare per un calendario sotto la promessa di ingenti guadagni, e qui sarà l’inizio della fine del suo matrimonio!

Ma torniamo alla vita reale…

Laura -come già accennato- in seguito è stata ospite di diversi salotti televisivi, in particolare uno dove tutti si ricordano è quello di Silvia Toffanin, dunque Verissimo, e nel corso di queste numerosissime ospitate la donna ha anche fatto menzione di una bruttissima malattia che è oramai parecchi anni che la affligge ma dalla quale non è possibile- purtroppo. guarire…

Non può guarire

“Dall’endometriosi non si guarisce. Ho fatto molti interventi chirurgici. Dopo ogni intervento per un anno circa sto meglio, ma poi la malattia si ripresenta”. Sono queste le assai dure e dolorose parole pronunciate dalla splendida Laura Torrisi. La popolare attrice nel 2009 ha scoperto di essere malata di endometriosi che è- in poche parole- una malattia altamente invalidante soprattutto a causa dei dolori che provoca che sono- a dir poco- lancinanti. Inoltre reca gravi problemi di fertilità.

“Ho dovuto sottopormi a diverse operazioni, ma mi fa piacere parlare di questa malattia perché ci sono migliaia di storie terribili di donne che ne soffrono, storie che non verranno mai alla luce ma che a me le stesse donne hanno raccontato”, ha svelato l’artista alla nota conduttrice veneta. Poi è voluta andare maggiormente nel dettaglio dicendo :”Avrei potuto non avere figli e questo mi atterriva“. Ma- fortunatamente per lei- così non è stato, dal momento che- come ben sappiamo- è diventata mamma. “E’ arrivata Martina e me la sono goduta i primi due o tre anni, nonostante i rischi e i dolori. Martina è la luce dei miei occhi”, ha confessato la donna con tanta e viva emozione.