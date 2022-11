Luca Argentero, la cugina è famosissima : la vedete sempre in tv

Luca Argentero è oggi uno degli attori italiani più amati dagli italiani, nonché considerato uno dei più belli in assoluto dalle donne nostrane. Papà e marito devoto, è anche molto legato a una sua cara cugina che è assai famosa e che vedete molto spesso sul Piccolo Schermo. Sapete chi è?

Luca Argentero è un attore amatissimo e se sulla sua vita privata trapelano poche notizie ce n’è una che circola ed è molto curiosa. Già perché il bell’attore lanciato dal Grande Fratello nell’ edizione 2003 ha una cugina molto famosa nell’ambiente dello spettacolo che ha avuto anche storie d’amore molto chiacchierate…

Pensate che che fu proprio sua cugina a iscriverlo ai casting del Grande Fratello 3 che gli avrebbe poi cambiato la vita. Fu poi lei a introdurlo nel mondo dello spettacolo e a dargli le classiche dritte per farcela in questo settore e vivere bene la situazione. Ma sapete chi è costei?

La cugina di Luca Argentero è Alessia Ventura, conduttrice, modella e attrice. I due sono parenti assai stretti dal momento che sono cugini di primo grado. Inoltre sono entrambi cresciuti a Moncalieri in provincia di Torino, sono praticamente coetanei, visto che lui è più grande di lei di soli due anni e sono entrambi del segno dell’ariete, dunque belli tosti e determinati. Qualità che oltre alla bravura e al talento sono utilissime per farcela sul lavoro e nella vita in generale.

Alessia Ventura ha iniziato la sua carriera come modella, poi è diventata valletta di diversi programmi come- tra i tanti- OK, il prezzo è giusto. Ha poi deciso di studiare seriamente recitazione e – nel frattempo- ha iniziato a lavorare per la pubblicità. Ma il salto di qualità c’è stato quando è entrata a far parte del cast della soap Centrovetrine su Canale 5 e quando nello stesso periodo è diventato una delle letterine di Passaparola.

Poi l’abbiamo ammirata alla conduzione in svariati programmi tra cui I raccomandati accanto al mitico Carlo Conti. Meravigliosa è stata poi al timone di Mezzogiorno in Famiglia.

La sua splendida cugina

Della sua vita privata , che sovente tale non è riuscita a rimanere. sappiamo che è stata fidanzata per ben 5 anni con Filippo Inzaghi. Dal 2019 ha avuto una relazione con un altro ex calciatore quale Gabriele Schembari. Poi la donna ha cercato con tutte le sue forze di non far trapelare più nulla sul suo privato e di vivere i sentimenti ben lontano dalla ribalta.

Il suo affascinante cugino- invece- dopo il grande successo di Doc-nelle tue mani la fiction Rai che ha conquistato anche il pubblico estero è diventato sempre più apprezzato dal grande pubblico. Inoltre la sua vita, da quando è diventato papà sta vivendo un momento decisamente magico e speciale.

L’ex gieffino è stato sposato dal 2004 al 2016 con Myriam Catania, poi complice il set di Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti , Luca e la bellissima , e ben più giovane, Cristina Marino si conoscono. L’attrazione è tantissima ma- per rispetto- fino a quando lui non si è separato tra di loro non c’è mai stato nulla. Oggi sono marito e moglie e sono genitori innamorati e felici al massimo grado.