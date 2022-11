Principe William, un amico spiffera chi è davvero: “Non è come sembra”

La famiglia reale inglese sa come avere gli occhi puntati addosso dell’intero mondo. In questo periodo l’attenzione si sta focalizzando soprattutto su Kate Middleton e il Principe William.

Di lei si dice che abbia dei problemi di salute in seguito alla pubblicazione di una foto dove non sono sfuggiti dei particolari mentre contro di lui ci sono delle accuse forti da parte di alcuni membri della famiglia.

Kate Middleton non sta passando un bel periodo per via dei tanti impegni che riempiono la sua agenda. Essendo rispettosa del regolamento, non può venir meno alla sua attività accanto al marito. La stanchezza si è accumulata al punto tale che durante la sua ultima uscita pubblica è apparsa con un viso sciupato.

Per quanto riguarda il principe William è molto amato, in quanto sta cercando di modernizzare al meglio la monarchia con l’aiuto della moglie. Si dice anche che nella sua nuova residenza non ci sono servi, proprio perché con la moglie vuole vivere una vita più semplice possibile. Nonostante tutto c’è chi lo ha etichettato in un certo modo, sostenendo che non è ciò che dimostra di essere.

Secondo alcuni giornali inglesi, sembra che all’interno della corte il Principe William viene definito una persona di pessimo carattere. Qualcuno ha usato definirlo addirittura un iracondo. Questa rivelazione è stata fatta nel libro autobiografico del Principe Harry che sarà pubblicato il 10 gennaio 2023.

“Crede di essere l’unico all’altezza di alcuni compiti”

C’è chi ha rincarato la dose dandogli dell’ipocrita e arrogante viziato. “Non c’è dubbio che William abbia sempre a cuore gli interessi della corona, ma i suoi comportamenti altezzosi e snob si pone spesso in modo negativo. Risulta un viziato, oltre che un ipocrita, perché crede di essere l’unico all’altezza di alcuni compiti e in determinati principi morali”, Ecco cosa è stato detto da un membro della famiglia reale.

La faccenda non si è conclusa, anzi ha avuto un proseguo nel momento in cui è stato riferito che all’ultima celebrazione di Pasqua Meghan Markle cercava di parlare con lui che si girava sempre dall’altra parte. Come se non bastasse si vocifera che sarebbe lui a non volere un dialogo con il fratello.

Infine anche un ex guardia del palazzo ha espresso un suo parere: “Quando William perde la pazienza si sfoga con la prima persona che ha davanti“. Tutte queste esternazioni non fanno altro che confermare quanto detto sul suo conto.