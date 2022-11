Stefano De Martino, sul figlio Santiago : “L’intimità che coltivo con lui…”

Può essere definita- e pure a buona ragione- una vittoria quella di Stefano De Martino sulla sua riconciliazione con l’ex moglie e compagna Belen Rodriguez, dal momento che ora il piccolo Santiago può dire di avere di nuovo una famiglia unita. E proprio su di lui il ballerino si è “sbilanciato”. Le sue parole che non sono passate-di certo- inosservate…

Che cosa ha raccontato Stefano per quel che riguarda il figlioletto Santiago, nato dalla sua prima unione con Belen Rodriguez? I suoi fan, compresi quelli della prima ora, sono in subbuglio…

Sta vivendo un momento d’oro il bravo e bello Stefano De Martino: è ovviamente molto felice sotto il profilo sentimentale accanto all’ex moglie Belen Rodriguez e profondamente appagato dal punto di vista professionale grazie alla conduzione di programmi come Stasera tutto è possibile.

Diventato papà molto giovane del piccolo Santiago, nato dall’amore con la splendida e sensuale showgirl argentina, il ballerino partenopeo non si è nascosto e ha svelato come ha vissuto l’arrivo del figlio e com’è oggi il loro rapporto: “Non ci sono madri esemplari o padri perfetti, ognuno di noi diventa genitore e poi improvvisa“.

Ma che cosa ha da dire del suo rapporto in privato con il suo bambino?

“L’intimità che oggi coltivo con mio figlio non ce l’avevo io con mio padre”, ha rivelato Stefano.

Il suo momento d’oro

Quest’ estate lo abbiamo visto al timone del Summer Festival di Rai2, accanto alla splendida Andrea Delogu, che ha riscosso un enorme successo, a dimostrazione di quanto lui sia apprezzato come conduttore televisivo. Mamma Rai ormai non può più fare a meno di lui anche se non mancano alcune sue seguitissime ospitate nelle Reti Mediaset, perlopiù nei programmi ideati e condotti da Maria De Filippi, sua cara amica, nonché pigmaliona.

Tuttavia ciò che reso maggiormente felici i fan dell’ artista è stato il suo ritorno di fiamma con Belen che oggi è una vera certezza: il loro è vero amore e i due da tempo hanno deciso di non nascondersi più, sebbene di evitare il più possibile di parlarne in TV e sui giornali. E se hanno preso questa decisione è anche il bene del loro Santiago che è al settimo cielo per il fatto di vedere la sua mamma e il suo papà che vivono ancora insieme sotto lo stesso tetto. Con loro c’è anche la piccola Luna Marì, nata dall’ assai burrascosa relazione della meravigliosa argentina con Antonino Spinalbese, oggi tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip.