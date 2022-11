“Non dice mai che è mia figlia”: la confessione col cuore in mano di Antonella Clerici

Antonella Clerici esce ora allo scoperto e parla di Maelle, la sua unica figlia, nata dalla sua passata relazione con il ben più giovane Eddy Martens. La conduttrice tv si lascia andare ad una intima confessione che ha commosso-e non poco- i suoi fan, compresi quelli della prima ora.

Lei è una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani in nome della sua dolcezza e della sua innata simpatia. Grande professionista, è anche una splendida mamma. Le sue parole per la figlia che colpiscono dritto al cuore…

Ad oggi la Clerici è una delle conduttrici televisive più famose d’Italie e più apprezzate dai telespettatori di ogni età. La sua assai fulgida carriera è cominciata alla fine degli Anni ’80 come giornalista e conduttrice nei programmi televisivi squisitamente sportivi. Ma poi ha deciso di dedicarsi maggiormente a quelli culinari. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stata sposata più volte. Il suo primo marito è stato Pino Motta, ma il matrimonio, durato solo tre anni, è finito nel 1991. Il secondo consorte è stato Sergio Cossa, tuttavia la relazione è durata solo dal 2000 al 2005. Successivamente la Clerici ha incontrato Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle che è diventata una splendida adolescente che lei spesso cita anche nel corso della messa in onda delle sue seguitissime trasmissioni. Oggi è felice con il petroliere Vittorio Garrone, imprenditore a capo di ERG, con il quale vive in una meravigliosa casa nel bosco che sovente mostra sui Social, in particolare su Instagram dove ama mantenere, quando sia gli impegni professionali che privati lo consentono, un rapporto diretto e costante con i suoi estimatori, sparsi in tutta Italia.

Le rivelazioni sulla figlia

Nonostante la separazione tra Antonella Clerici e Eddy Martens, la piccola Maelle è cresciuta serena con sua madre a Milano. Parlando di lei, la Clerici ha confessato a Chi, il magazine diretto dal carismatico Alfonso Signorini, cosa le dicono gli insegnanti a scuola nei colloqui con i genitori. Queste le sue parole a riguardo: “Loro mi dicono che Maelle è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è sempre gentile e non è mai arrogante”.

Poco dopo ha anche svelato: “Lei si prodiga sempre per gli altri e a scuola non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi”. E ciò ha riempito- chiaramente- il cuore di immenso orgoglio della sua splendida e famosissima mamma che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ci fa compagnia, poco prima dell’ ora di pranzo, su Rai 1 con i suoi amici cuochi con il suo E’ Sempre Mezzogiorno.