“E’ incinta e lo vuole nascondere”: Alberto di Monaco con le mani nei capelli

“E’ incinta e lo vuole nascondere”, la frase che sta circolando sempre più nelle ultimissime ore in Rete, diffondendosi a macchia d’olio, ha fatto mettere letteralmente le mani nei capelli al Principe Alberto di Monaco, sebbene sia abituato da tempo a doversi fronteggiare con il chiacchiericcio…

Lei- a conti fatti- non si mostra in pubblico da diverso tempo e non compare nelle foto per la stampa. E la sua assenza- che ovviamente non è passata inosservata- viene giustificata dal fatto che possa essere incinta. Ma come stanno davvero le cose?

Le ultime apparizioni di Charlene Di Monaco risalgono allo scorso luglio, quando si è recata anche da Papa Francesco – Inoltre pare- udite udite- che tra le altre cose per una richiesta assi dolce e speciale che riguardava i figli. Poi il silenzio, di quello bello forte che lascia basiti e che annichilisce. Vacanze separate per la coppia. Lui si è fatto immortalare sullo yacht in Corsica insieme ai piccoli Jacques e Gabriella e poi li ha accompagnati a fine agosto al parco di divertimento Asterix dove ha posato per i classici scatti di rappresentanza.

Di lei si sono perse – praticamente- le tracce. Ma dove si è nascosta? In molti hanno così incominciato a ciarlare- ancora una volta-del fatto che il loro matrimonio sia davvero finito e che ormai stiano insieme solo per la classica facciata. Ma ora riaffiora anche un’altra ipotesi che per molti potrebbe essere anche una stupenda certezza: e se lei fosse in dolce attesa?

A sostenerlo in particolare è il magazine In Touch che ha anche messo in chiara luce che- se lei dovesse essere davvero in cinta- certe rotondità ormai dovrebbe essere evidenti, ergo, per mantenere il più possibile segreta la presunta gravidanza, ha deciso di uscire di scena. Ma ora come ora- ed è bene dirlo- non ci sono conferme al riguardo ma nemmeno- a onor del vero- smentite.

Semmai esiste una dichiarazione fatta dalla madre della Principessa che ha ribadito come il sogno della figlia fosse di avere almeno 5 bambini. E nel frattempo nel Principato si è diffusa la voce che la coppia possa pensare anche a un’adozione, della quale sarebbero già state avviate le pratiche. Tuttavia anche in questo caso non si ha alcuna certezza, almeno per ora…

La sua convalescenza e…

Difatti per il momento però i diretti interessati sono rimasti in silenzi. Non c’è stato inviato nessun comunicato di conferma o di smentita. Ma Charlene nel corso di un’intervista alla rivista sudafricana News 24 si è limitata a parlare della sua difficile convalescenza che è durata mesi e che ancora non si è conclusa, perlomeno non del tutto. E ciò ha- chiaramente- preoccupato e non poco i suoi fan, compresi – chiaramente-anche quelli della prima ora.

Queste le sue esatte parole: “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia“. Ha poi raccontato di una strada lunga e assai difficile che ha dovuto percorrere per uscire dal baratro cui una grave infezione a naso, gola e orecchie l’aveva gettata nel 2021, costringendola a sottoporsi a ben tre operazioni in anestesia totale e a quasi un anno di isolamento dai suoi cari. Una situazione- indubbiamente- difficile da sostenere e che hanno dato spazio a un gran chiacchiericcio sulla sua persona.

Ma ora come sta? Meglio? ” Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla”, ha dichiarato la donna.