Gianni Sperti, finalmente vuota il sacco: “Da 10 anni sono…”

Una rivelazione abbastanza forte e- per non dire- del tutto inaspettata, quella fatta dall’opinionista storico di Uomini e Donne Gianni Sperti, il quale ha affermato di vivere la medesima condizione da ben 10 anni. Ma di che cosa si tratta?

In quale condizione decisamente strabiliante per coloro che lo conoscono, soprattutto attraverso il video, sta vivendo da oltre un decennio l’opinionista ed ex ballerino Gianni Sperti? Eppure è una condizione alquanto strana visto il programma del quale fa parte… I fan sono tutti orecchi!

Lo storico opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha rivelato, in nome della sua innata schiettezza, nonostante sia anche un uomo profondamente riservato, un fatto , alquanto tosto e spinoso, che lo riguarda molto da vicino. E per farlo non ha scelto una rivista o un salotto televisivo, bensì i Social, in particolare il suo- a dir poco- seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lui stesso ben gestito dove, quando può, ama mantenere un filo costante e diretto con i suoi fan, compresi- chiaramente- quelli che si possono definire- e pure a buona ragione- della prima, se non addirittura della primissima ora. Ma di che cosa stiamo parlando? Che cosa avrebbe mai rivelato il bel Gianni che ha fatto tanto scalpore e che nel contempo ha deluso i più?

In poche parole l’ affascinante braccio destro della temutissima Tina Cipollari, detta vamp, ha rivelato attraverso un commento che in tanti hanno notato- per l’appunto- su Instagram, di non stare insieme a una persona da così ben dieci ma come è possibile? Come mai non riesce a trovare la donna giusta? Eppure le occasioni non gli mancheranno di certo….

E’ single da 10 anni

“Sono 10 anni che lo festeggio” ha scritto Gianni nel giorno dedicato espressamente ai single, accompagnando la frase con tre emoticon sorridenti, il che lascia facilmente intendere che il 49enne abbia preso con tanta e sana ironia la sua situazione sentimentale. Oltre 150 persone hanno espresso la propria vicinanza all’opinionista tv mettendo un bel mi piace al suo commento che- ovviamente- non è passato affatto inosservato.

Ma che cosa sappiamo ad oggi del suo privato?

Sappiamo solo che nel 1998 è stato sposato con Paola Barale dopo averla conosciuta nel programma tv La sai l’ultima?, ma che unione che è giunta al termine nel 2002 con un divorzio. Pochi mesi fa la showgirl, in un’intervista a Verissimo, aveva lanciato dure accusa su Sperti affermando di non aver mai “mostrato la sua vera natura”. Una frase che ha velatamente accennato a una possibile omosessualità di Gianni, mai confermata dall’opinionista, amatissimo dai fan dating show più famoso e chiacchierato della TV Italiana.