Ambra Angiolini, rimpiazzata da un’altra bellissima: Renga felicissimo con lei

Francesco Renga è uno dei cantanti più amati del mondo della musica italiana. Oltre alla musica è noto per essere stato il compagno di Ambra Angiolini, anche lei un volto noto del piccolo schermo.

Purtroppo, dopo anni di fidanzamento, hanno preso strade diverse. Lei ha troncato la reazione con Massimiliano Allegri mentre lui è uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Ecco chi ha ottenuto un posto speciale nel suo cuore.

È ben risaputo che Francesco Renga e l’attrice Ambra Angiolini hanno avuto una relazione lunga 11 anni e dal loro amore sono nati Jolanda e Leonardo. La fine del rapporto è avvenuta nel 2015, ma nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti per amore dei figli. Non si sono mai sposati, ma per loro non era necessario un pezzo di carta per definirsi una famiglia a tutti gli effetti. La Angiolini non ha mai nascosto di aver superato con difficoltà da separazione.

Dopo di lui è arrivato nella sua vita l’allenatore Massimiliano Allegri. Tutto procedeva a gonfie vele, fino a quando lei ha scoperto il tradimento di lui, dunque non ci ha pensato due volte a dirgli addio. I fan speravano in un ritorno di fiamma della coppia, ma sembra che ciò almeno per ora non sarà possibile.

Del resto il cantante è stato paparazzato varie volte in compagnia di una donna misteriosa punto solo in seguito a delle ricerche è stata svelata la sua identità. Ecco chi è stata in grado di conquistare il suo cuore.

Ecco chi è e di cosa si occupa la nuova fiamma

La donna in questione si chiama Diana Polloni ed è comparsa su tutti i giornali in atteggiamenti inequivocabili accanto a Francesco Renga. Lei è una ristoratrice bresciana e stanno insieme dal 2017. Tuttavia dopo due anni hanno ufficializzato la relazione. Renga è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Non a caso di lui non si è mai parlato. Solo in un secondo momento è emerso che è legato a Diana da ben 6 anni.

Lei è proprietaria di due ristoranti ed è anche capo di un’azienda di distributori automatici. Sono usciti allo scoperto l’otto settembre 2019 in seguito alla pubblicazione di un po’ social dove appunto il cantante aveva voluto farle gli auguri di compleanno.

Non è possibile scoprire altro sul conto della donna perché ha un profilo Instagram privato. Tutti sono concordi nel dire che sia una bellissima donna e probabilmente sarà una persona unica nel suo genere. D’altronde ha catturato l’attenzione di uno dei cantanti più amati dagli italiani.