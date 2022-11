Marica Pellegrinelli, la triste confessione su Eros: “Ho smesso e il matrimonio è finito”

Marica Pellegrinelli, oltre essere una famosa modella, è stata anche la moglie del cantante Eros Ramazzotti. Sono trascorsi quasi due anni dalla fine del matrimonio, ma sono rimasti in buoni rapporti.

Tuttavia durante un’intervista la donna ha fatto delle rivelazioni importanti inerenti alla storia d’amore che per anni l’ha resa protagonista del gossip con il cantante. I fan non hanno nascosto la loro curiosità.

È ben risaputo che Eros Ramazzotti è stato sposato con la conduttrice Michelle Hunziker e dal loro amore è nata Aurora che a breve li renderà nonni. Non a caso i due ex coniugi non vedono l’ora di indossare le vesti di nonni. Nonostante si siano lasciati, hanno un rapporto speciale al punto tale che il cantante ha voluto la Hunziker in un suo videoclip con la figlia.

Dopo il divorzio è rosa conosciuto nel 2009 Marica Pellegrinelli. In quel periodo lei era una splendida ventunenne che lo ha premiato ai Wind Music Awards ed è stato un amore a prima vista. Sono diventati genitori di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Anche per loro le strade si sono separate, però per amore dei tuoi figli il clima tra i due è sereno.

Durante una delle sue innumerevoli interviste, la Pellegrinelli non ha potuto fare a meno che parlare del suo addio al padre dei figli. Ha svelato un retroscena del tutto inaspettato, rivelatosi utile per capire la causa della separazione.

“E’ finito anche il matrimonio”

“Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”, ecco cosa ha detto al settimanale F.

Ha parlato anche della figlia di lui Aurora sottolineando l’affetto che le lega: “Lei è come una figlia per me, è famiglia. Certi rapporti sono per sempre”. Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono la chiara dimostrazione che ci possono essere dei rapporti sereni e civili, nonostante si possano prendere strade diverse nel percorso della vita.

Dopo Eros la modella ha frequentato l’imprenditore milanese Charlie Vezza, il quale lavora nei settore design della Gufram. Si tratta di una società di arredamento Made in Italy. La storia è finita Nel 2020, dopodiché è stata sorpresa dai fotografi col modello Paul Ferrari e nel 2021 con l’ex calciatore Marco Borriello (noto anche per essere stato fidanzato con Belen Rodriguez quando lei partecipò all’Isola dei famosi). Quest’ultimo non ha mai confermato la relazione.