Gemma Galgani, dopo anni inchioda Giorgio Manetti: “Circolano delle foto…”

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Anche se adesso i riflettori sono puntati sull’amica Ida Platano, riesce più sempre a catturare l’attenzione di tutti.

In passato ha fatto sognare i telespettatori con Giorgio Manetti, il suo più grande amore. A distanza di anni è emerso un altro retroscena della loro relazione al punto tale che hanno ripreso lo scontro verbale. Ecco cosa è successo.

Gemma Galgani da anni è presente nello studio del programma che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Purtroppo non è ancora arrivata la persona giusta, eppure non perde mai le speranze. Nonostante l’età sa sempre emozionarsi per i piccoli gesti ed è questo che la rende unica, anche se a volte riceve le critiche dagli opinionisti per il suo modo di fare.

In passato ha tenuto tutti i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo con la sua storia d’amore con Giorgio Manetti. Non sono andati via dallo studio perché lei si è rifiutata di salutare il pubblico con una persona non innamorata. Da allora nella loro strada si sono separate. Dopo tanto tempo ecco di nuovo uno scontro tra i due.

In poche parole durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine Gemma ha risposto per le rime a Giorgio, il quale aveva dichiarato di non essere convinto dei suoi ritocchini estetici. E’ ben risaputo che si è sottoposta al lifting e all’intervento al seno. Del resto lei stessa lo ha reso noto nelle prime puntate delle scorse edizioni del programma.

“Non so se anche lui sia stato così sincero con me”

“Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati’. Poi ha proseguito nel suo discorso: “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero con me e posso affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”.

In poche parole Gemma ha criticato l’intervento di Giorgio sulla sua scelta di perfezionare la propria immagine. Questo battibecco è avvenuto mesi fa, eppure i telespettatori credono che lei abbia ancora qualche speranza di un ritorno di fiamma.

In quel periodo l’uomo voleva corteggiare Isabella Ricci, in quanto la reputava una donna elegante e di classe. Probabilmente non si è messo in gioco dal momento che è andata via mano nella mano con Fabio Mantovani, diventato poi suo marito.