Paolo Bonolis, se l’è proprio fatto sfuggire: “Con me e Sonia vive un’altra donna”

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano, in quanto ha fatto la storia della televisione stando al timone della conduzione di programmi di grande popolarità. Molti non vedono l’ora di rivederlo con Luca Laurenti nello studio di Avanti un altro!.

Nella vita privata sappiamo che ha occhi solo per la moglie Sonia Bruganelli, eppure pare che ci sia un’altra persona all’interno della coppia. Si tratta di una donna che è entrata in punta di piedi nella loro quotidianità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’insolita vicenda.

Sonia Bruganelli si sta facendo conoscere dal pubblico italiano da quando è l’opinionista del Grande Fratello Vip. Di lei gli italiani amano soprattutto la schiettezza e il riferire cose senza filtri. Infatti l’anno scorso discuteva spesso con Adriana Volpe, sostituita in quest’edizione con Orietta Berti. Per la gioia di Alfonso Signorini ora regna un clima sereno tra le opinioniste.

Dal 2002 è sposata con Paolo Bonolis e sono diventati genitori di Silvia, Davide e Adele. In realtà non tutti sanno che il conduttore prima di Sonia è convolato a nozze con la psicologa americana Diane Zoeller che lo ha reso padre di Stefano e Martina. Inoltre ha avuto una relazione anche con Laura Freddi. Adesso pare che nella loro vita ci sia un’altra donna. Potrebbe compromettere il matrimonio con la Bruganelli? Ecco come stanno realmente le cose.

In pratica Paolo Bonolis si è recato nello studio È sempre mezzogiorno e la conduttrice non è altro che la collega Antonella Clerici. La sua presenza non è stata casuale perché ha colto l’occasione per presentare un suo libro intitolato Notte Fonda. Durante la piacevole conversazione hanno iniziato a parlare della vita matrimoniale di lui, dunque emerso un retroscena inaspettato.

Un terzo incomodo nella coppia?

Durante la spiegazione della ricetta del giorno, il conduttore ha dichiarato che mangia di tutto svelando un dettaglio: “Cucina mia moglie, è molto brava e ogni tanto, la signora che abita con noi è altrettanto brava”. Ciò conferma che all’interno della casa c’è una terza persona che si occupa di tutto quando non c’è la Bruganelli.

I fan possono stare tranquilli, non c’è alcun pericolo per la coppia chiamata del mondo dello spettacolo italiano. Data la mole di impegni, è impossibile occuparsi di lavoro, casa e figli. Per questo motivo non hanno esitato a contattare qualcuno di affidabile.

La loro bellissima casa si trova sul Lungotevere Flaminio, nel cuore della capitale italiana, dove vivono anche altri personaggi dello spettacolo come Alessia Marcuzzi e Fiorello. Sicuramente per la donna in questione sarà un vanto poter lavorare per due personaggi pubblici di un certo spessore.