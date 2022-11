Antonella Fiordelisi ha mentito spudoratamente: Alfonso delusissimo

Una delle concorrenti più amate e discusse del Grande Fratello Vip è senza dubbio Antonella Fiordelisi. Adesso sta facendo parlare per via della sua relazione con Edoardo Donnamaria.

Tuttavia l’ex fidanzato Gianluca Benincasa è tornato alla carica per rivelare atri inaspettati retroscena della relazione con la ragazza. Ecco le sue parole. Alfonso Signorini è incredulo!

Antonella è sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate di quest’edizione. Ha ottenuto tanti consensi in seguito al caso di Marco Bellavia e ora è al centro dell’attenzione per la relazione con Edoardo. Nonostante i vari litigi, riescono pur sempre a trovare un compromesso.

Hanno dovuto fare i conti con l’ingresso di Micol Incorvaia, ex fidanzato del ragazzo. All’inizio l’ex tentatrice di Temptation island era intimorita dalla sua presenza, ma ora che si è avvicinata a Edoardo Tavassi ha abbassato la guardia. I telespettatori ricorderanno dell’incontro che ha avuto con Gianluca Benincasa nel giardino della casa.

Sulla faccenda è intervenuto anche Francesco Chiofalo, il quale ha dato la colpa al padre per via della loro relazione giunta al termine. In pratica l’uomo l’avrebbe spinta a lasciarlo per seguire la carriera nel mondo dello spettacolo. Adesso Gianluca è tornato sull’argomento.

“E’ ancora innamorata di me e non ha dimenticato tutto”

Durante un’intervista il ragazzo ha esordito in questo modo: “E’ stata una serie di emozioni forti che ho provato in quel momento. Non è stato semplice. La prima cosa che ho pensato è stata: ma quanto è bella! La verità è che gli occhi non mentono mai. Si vedeva che è ancora innamorata di me e non ha dimenticato tutto quello che ci siamo detti prima che lei entrasse a far parte del cast del Grande Fratello. Il nostro è stato sempre un rapporto di forte complicità e per questo non è stato un problema sospendere la nostra relazione”.

Poi si è espresso sulla love story: “Credo che quella sia una storia dovuta unicamente al contesto in cui si trovano. Niente di più. Antonella è una ragazza molto fragile e la relazione con Donnamaria la rende più sicura di sé. Dopotutto, nella Casa, lei non ha una spalla, l’unico a sostenerla è proprio Edoardo, per cui sta confondendo l’amore con la sicurezza”.

Infine: “Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima. Antonella non è come la vedete voi. ha un carattere molto particolare e diventa aggressiva quando si accorge o pensa di essere attaccata dagli altri. Questa è solo una parentesi televisiva“.