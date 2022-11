Orietta Berti, oltre tutti i soldi del Gf prende anche la pensione: la cifra astronomica

Orietta Berti è una dei pilastri fondamentali del mondo della musica italiana e il merito è senza dubbio della sua strabiliante carriera. Da sempre è amata da grandi e piccini non solo per il suo talento canoro, ma anche per la sua indole umile e elegante.

Nel corso del tempo ha accumulato una serie di successi tali da permetterle di mettere da parte una rilevante somma di denaro. Ecco a quanto ammonta la cifra. La risposta vi stupirà.

Attualmente Orietta Berti ha il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip con Sonia Bruganelli. Ha ottenuto il posto di Adriana Volpe e, per fortuna, va d’accordo con la collega per la gioia di Alfonso Signorini. I fan sostengono che stia svolgendo nel migliore dei modi il lavoro che i produttori di reality le hanno assegnato.

I suoi dischi, 16 milioni venduti in tutto, sono stati pubblicati in vari paesi del mondo: Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Paesi Bassi, Brasile, Argentina, Perù Giappone e tanti altri ancora. Con Ornella Vanoni, Patty Pravo, mia Martini, Mina, Iva Zanicchi e Milva è considerata la protagonista della musica italiana degli anni ’60 e ’70. Nonostante l’età ha una forza tale da far invidia, dal momento che da poco è tornata da una tournée.

La sua carriera ha avuto inizio nel 1965 e adesso si trova negli studi della Mediaset, dato che Signorini le avrebbe fatto una proposta così in vantaggiosa che non avrebbe potuto mai rifiutare. Il motivo? Percepisce una pensione che nessuno può immaginare.

Ecco quanto guadagna Orietta Berti

Durante una delle sue innumerevoli interviste, la Berti ha dichiarato che guadagna circa 900 euro al mese di pensione. La risposta ha spiazzato, dal momento che si tratta di una somma che entra nelle tasche a fine mese nella maggior parte degli italiani. Probabilmente proprio per questo ho accettato il ruolo di opinionista perché per ogni puntata porta a casa 10.000 euro.

Ciò significa che al termine del reality porterà a casa 500.000 euro. Proprio lei ha ammesso che non poteva non accettare. Allo stesso tempo si è dichiarata entusiasta di questa nuova avventura televisiva perché lei ama le sfide. Anche in questo caso ha ottenuto solo consensi.

Infatti riesce a descrivere al meglio le dinamiche dei concorrenti della casa e riferisce il suo pensiero con un’eleganza tale che è impossibile andarle contro. Con la lente d’ingrandimento trova una logica in tutte le situazioni e quando bisogna essere più duri ci pensa la collega Bruganelli. Insieme rappresentano una bella squadra secondo i telespettatori.