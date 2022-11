Elenoire Ferruzzi, beccata la rarissima foto: al naturale è irriconoscibile

L’ex gieffina Elenoire Ferruzzi è un personaggio molto discusso. E ora spunta una sua foto dal passato e al naturale che sconvolge. Lei assolutamente irriconoscibile!

La nota transgender spiazza tutti quanti mostrandosi sui Social in una maniera molto differente… I fan sono basiti. praticamente un’altra!

Ma prima ancora di diventare famosa sul Web, dove è decisamente molto attiva. la donna ha debuttato in televisione nel lontano 2008, partecipando al programma Baciami Stupido di Maurizia Paradiso, dove assieme, ad altre donne transgender, importunava i passanti per convincerli a farsi baciare. Dopo questa esperienza, che le ha donato molta fama, la Ferruzzi ha cominciato a diventare assai famosa negli ambienti LGBTQI+, partecipando come performer in alcuni locali in varie serate a tema squisitamente queen. Successivamente è stata notata per via della sua partecipazione a Ciao Darwin dove la sua presenza e dopo qualche tempo, i suoi video cominciarono ad impazzare sul Web, Social in primis, dandole così la possibilità, assai ghiotta, di recitare al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi nel film Amici come prima.

Elenoire, negli ultimi anni, ha anche avuto un momento in cui ha rischiato di perdere la vita, per via della pandemia Covid-19, dove è stata colpita dal virus in modo molto violento, rimanendo per molti mesi in ospedale. La Ferruzzi ha combattuto contro questa malattia rimanendo intubata per molto tempo, a tal punto che i medici avevano avvisato i suoi cari di aspettarsi da un momento all’altro una brutta e nefasta notizia.

Fortunatamente, ha vinto la sua battaglia ed è riuscita a tornare ad essere quella di sempre seppur inizialmente molto dimagrita e debilitata per via di essere stata tanto tempo tra la vita e la morte, come ha raccontato la stessa nel corso di un’accorata intervista a cuore aperto, rilasciata a Chi, diretto dal sempre accorto Alfonso Signorini.

Spunta la foto dal passato che lascia basiti

All’interno del Gf Vip 7, ha ricevuto alcuni consensi negativi per via di alcuni suoi comportamenti, esagerati e – decisamente- sopra le righe. Inizialmente per essersi infatuata di Luca Salatino, accusando l’ex tronista, di non ammettere di essersi innamorato di lei. Dopo qualche giorno, è stata fortemente punita dagli autori, per aver rivolto verso Marco Bellavia, alcune parole non carine nei suoi confronti, assieme ad altri concorrenti, andando direttamente in nomination con loro, salvandosi. Ma, nonostante tutto questo, lei ha continuato a mantenere viva la sua acuta irriverenza che le è costata poi davvero molto ma molto cara… Nelle settimane successive, Elenoire, ha instaurato un legame decisamente molto ma molto stretto con Daniele Dal Moro e anche con lui ha qualche discussione per via del fatto che, secondo la donna, lui si è innamorato di lei ma non voleva dichiararlo innanzi telecamere, in nome di una grande ipocrisia. Pochi giorni dopo da questo episodio, che non è passato affatto inosservato. la Ferruzzi è stata sottoposta ad un televoto flash, per aver etichettato Nikita Pelizon come portatrice di sfiga e per aver sputato al suo passaggio come gesto altamente scaramantico.

Seppur Elenoire ha ammesso, chiedendo scusa, di aver detto quelle parole, ha pure aggiunto che il gesto scaramantico non era stato fatto contro Nikita ma solo perché aveva un seme di un frutto che le era rimasto in bocca. Dunque non era stato rivolto espressamente a lei. Nonostante la sua giustificazione, alla quale non ha creduto quasi nessuno, il pubblico non ha avuto pietà e alla domanda del Gf Vip se farla rimanere in casa o eliminarla, il 90% dei telespettatori hanno deciso di farle abbandonare il gioco in men che non si dica! Ma- in ogni caso- lei è rimasta comunque sia un personaggio importante per questa edizione del padre di tutti i reality e siamo certi che ben presto la vedremo grande protagonista di altre importanti trasmissioni, oltre che di svariati salotti televisivi del quali già in passato è stata gradita ospite. Sin da bambina, si sentiva una donna nel corpo sbagliato e appena ne ha avuto possibilità, ha fatto in modo che la sua vera identità venisse fuori anche dal punto di vista estetico ed esteriore. Caratterizzata da delle unghie molto lunghe, la Ferruzzi ha anche negli ultimi tempi, delle ciglia decisamente molto evidenti dalle quali non si separa praticamente mai, neanche quando va a letto, come abbiamo visto durante la sua permanenza nel noto reality di Canale 5. Ma sul Web, scorrendo tra le sue foto di Instagram, spunta ora una foto di una giovane Elenoire senza ciglia. Di una bellezza naturale da mancare il fiato!