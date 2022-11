Elenoire Ferruzzi, l’addio è dilaniante: purtroppo se n’è andato all’improvviso

Elenoire Ferruzzi è nota per essere stata una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo il suo percorso è giunto al termine in seguito a una nomination flash proposta al pubblico da Alfonso Signorini.

Adesso è presente in ogni diretta della trasmissione televisiva che le ha dato la popolarità. Di recente ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto versare qualche lacrima ai suoi follower. Che cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo.

Elenoire Ferruzzi ha deciso di mettersi alla prova davanti alle telecamere del reality più noto della Mediaset. Lo scopo era quello di mostrare il suo mondo al vasto pubblico di canale 5. All’inizio aveva palesato un interesse per Luca Salatino, il quale non l’ha mai corrisposta e per questo motivo sono arrivate le discussioni.

Poi si è focalizzata su Daniele Dal Moro e anche in questo caso la conoscenza non si è evoluta in altro. Nonostante le varie prediche dei produttori fa sempre fatto ricorso a un’ironia spropositata, dunque attraverso una nomination e pubblico l’ha mandata a casa.

Ora segue le dinamiche della casa dallo studio e, come tutti i presenti, esprimi una sua opinione. Infatti è una delle tante che fa il tifo per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore ha speso belle parole per una persona che ormai non c’è più. Ecco di chi si tratta, la risposta vi lascerà di stucco.

“Grazie per tutto quello che hai fatto”

La persona in questione non è altro che Renato Balestra, un volto di grande spicco nel panorama della moda italiana. Purtroppo la notizia della morte ha colto alla sprovvista anche lei, dunque ha voluto dedicargli un pensiero avvalendosi dei social.

“Se ne va un altro grande che ha portato in alto la moda italiana. Renato vestiva la borghesia, vestiva le donne rendendole preziose e inarrivabili. Io personalmente amo questa concezione di arte di altri tempi ricchi di oro, incenso e mirra che non torneranno più. Era doveroso. Grazie per tutto quello che hai fatto”, ecco due parole toccanti.

L’inimitabile Renato Balestra si è spento da qualche ora in una clinica romana all’età di 98 anni, dopo un breve ricovero. Inutile è stato l’intervento dei medici. A dare la triste notizia ci hanno pensato le figlie, Federica e Fabiana attraverso un comunicato stampa. Saranno loro con la nipote Sofia a portare avanti l’atelier di piazza Barberini a Roma in onore dell’uomo che non sarà mai dimenticato.