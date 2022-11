Uomini e Donne, per Gemma è finita per sempre: “La stanno allontanando”

Uomini e Donne è il programma televisivo condotto da Maria De Filippi tutti i giorni subito dopo la soap opera Terra amara. Lo scopo è far trovare l’anima gemella ai partecipanti, in quanto alcuni riescono nel loro intento mentre altri sono ancora in attesa del vero amore.

Tra questi possiamo menzionare Gemma Galgani, ovvero colei che ha tenuto tutti col fiato sospeso per la sua relazione d’amore con Giorgio Manetti. Oggi è ancora nello studio e qualcuno ha spiegato il motivo. Si tratta di una sua ex fiamma. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Da più di 10 anni Gemma Galgani si trova nello studio del programma con il desiderio di trovare qualcuno in grado di farle battere il cuore. Purtroppo tende ad accumulare una serie di delusioni, ma nonostante tutto non perde mai la speranza. Adesso non avrà più accanto Ida Platano, dato che è andata via con Alessandro Vicinanza.

Gemma è sempre stata criticata soprattutto dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti perché credono che lei sia interessata solo alle telecamere. In quest’edizione sta mandando via vari pretendenti, dunque gli interventi di terzi non mancano mai. I telespettatori stanno notando che non è più al centro dell’attenzione e, secondo un suo ex corteggiatore, c’è un motivo valido.

L’uomo in questione è Jean Pierre Sanseverino, noto per essere stato un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne e per aver frequentato in passato. Non è andata a buon fine con lei, ma se non altro il programma gli ha dato modo di trovare la dolce metà. Sul conto della dama di Torino ha espresso un parere senza giri di parole.

“Lei è lì per le telecamere”

Jean Pierre ha rivelato cose inaspettate sulla dama torinese di punta della trasmissione: “Non è più la prima donna, offende l’intelligenza delle persone”.

Poi ha proseguito: “Gemma la sa lunga. E’ arrivata al punto di offendere l’intelligenza della gente. Dopo 13 anni ma chi ci crede più? Lei è lì per le telecamere. Ma adesso vedo che la stanno allontanando. Non è più la prima donna. Io le auguro di trovarlo. Io ci sono uscito insieme ed è una bella persona. Una donna intelligente e colta. Con lei si sta bene, ma non riesce a trovare nessuno.”

Inoltre si è espresso su quanto sta accadendo nello studio tra dame e cavalieri: “E’ tutto vero quello che succede. Lo dimostra il fatto che io stesso ho trovato l’amore. Ad oggi è sempre più o meno uguale. Mi sembra che certe storie sono diventate un po’ pesanti. Ma nell’insieme è tutto basato sulla verità. Ci sono state molte coppie che hanno trovato la felicità. Ma c’è qualcuno che la sa lunga, come Riccardo e Ida. A molti interessa più stare lì che trovare qualcuno“.