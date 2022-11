Alberto Matano, purtroppo c’è stato poco da fare: lo stop è forzato

La vita in diretta è uno dei programmi televisivi della Rai più amato del mondo dello spettacolo italiano. Al timone della conduzione c’è Alberto Matano, il quale riesce sempre a portare a casa ottimi risultati in termini di ascolto.

Purtroppo pare che i telespettatori dovranno accettare a malincuore una notizia che da poco sta facendo il giro sul web. Il conduttore non si è espresso su quanto sta accadendo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La vita in diretta affronta argomenti di attualità con approfondimenti delle ultime notizie e racconto dei fatti di cronaca nera. Dal 1991 in fase di produzione con ben 33 edizioni e dal 2019 il conduttore è Alberto Matano.

Tutti sono concordi nel dire che sia un vero professionista che davanti alle telecamere, in quanto riesce a catturare l’attenzione del pubblico. Può fare affidamento su degli ospiti che hanno una vasta conoscenza sui temi affrontati nello studio.

Il programma va in onda dallo Studio 3 del Centro di produzione tv Raffaella Carrà a Roma tutti i giorni dalle 15.20 alle 18.50. Tuttavia in questa settimana ci sarà una sospensione del programma, ma i fan devono stare tranquilli perché c’è un valido motivo e ciò non avrà una durata permanente.

La vita in diretta cede il posto al mondo dello sport

Come il padrone di casa ha annunciato venerdì scorso prima di salutare il pubblico, il programma prenderà una pausa per dare spazio alle partite dei Mondiali del Qatar 2022. In realtà il discorso riguarda anche gli altri programmi, dato che dal 20 novembre sono stati introdotti dei cambiamenti al palinsesto delle reti Rai.

Con la sospensione del programma di Alberto Matano, l’edizione del telegiornale di metà pomeriggio sarà anticipata alle 16.30, dato che alle 16.40 la linea passerà a Rai Sport. Inoltre sarà cancellato per tutta la settimana Il paradiso delle signore. La trasmissione condotta da Serena Bortone si allungherà fino alle 16.30, ovvero nell’orario in cui va in onda il TG1 che fino a venerdì andrà in onda nell’orario menzionato. Per quanto riguarda L’Eredità non subisce variazioni.

La Mediaset potrebbe stare tranquilla, poiché Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque non avrà il collega Matano da sfidare. Sicuramente cavalcherà l’onda del momento in assenza di colui che l’ha sempre battuta in termini di ascolti da inizio stagione. A prescindere da tutto le partite stanno registrando dei risultati altissimi, quindi la regina del pomeriggio di canale 5 non dovrà abbassare la guardia.