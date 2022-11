Altro che Trussardi! Michelle Hunziker beccata insieme al volto noto di Mediaset

Michelle Hunziker non è solamente una delle showgirl più amate in assoluto dagli italiani di ogni età in nome della sua fulgida bellezza e della sua innata simpatia, ma anche una donna molto chiacchierata per il suo privato che tale non riesce mai a rimanere. E ora, dopo le voci, assai potenti e pressanti, di questi giorni che la vorrebbero sempre più vicina al suo secondo ex marito, ecco che è stata beccata insieme ad un altro importantissimo volto delle Reti Mediaset…

La splendida artista è sempre nell’ occhio del ciclone e un argomento molto interessante per la Cronaca Rosa. E ora ” tiene banco” sul Web per via di uno scatto che la ritrae in compagnia di una grande personalità che opera nell’ Azienda del Biscione… Ma di chi si tratta?

Qualunque cosa dica o faccia, ma anche non dica e non faccia per la verità, Michelle è sempre fonte di grande interesse per il vasto mondo della Rete e del Gossip. La sua vita privata, da quando ha concluso il suo matrimonio con Eros Ramazzotti, con il quale ha messo al mondo la primogenita Aurora che sta per renderli nonni per la prima volta, i Media non hanno più spostato l’attenzione su di lei, notando anche che tutto ciò che la riguarda interessa tantissimo al grande pubblico che letteralmente la adora. Un amore che- ad onor del vero- lei ricambia totalmente.

Ed è proprio l’amore che fa sempre parlare di lei: dalle storie passeggere, ai flirt fino a passare alle seconde nozze avvenute con il più giovane Tomaso Trussardi. Dieci anni di unione, resa più forte dalla nascita di Sole e di Celeste, ma poi la favola- perché tale si poteva certamente considerare- è finita, lasciando l’amaro in bocca ai rispettivi fan. Un comunicato ha annunciato la separazione, ” senza se e senza ma” e da quel preciso momento entrambi sono stati seguiti dai paparazzi che cercavano di scoprire se il motivo del loro addio fosse un altro amore… Insomma, un terzo incomodo che- in effetti- ci sarebbe stato, eccome!

Difatti se- da un lato- lui ha vissuto sostanzialmente un’estate da single in compagnia dei suoi più cari amici, lei ha passato momenti molto passionali in giro per l’Italia, in particolare nella splendida Sardegna, in compagnia del sensuale e bellissimo medico Giovanni Angelini che molti ricorderanno in vesti di gieffino. Un’esperienza che l’uomo ha vissuto svariati anni fa per poi decidere di escludere pian piano il vasto mondo dello Spettacolo dal suo raggio di azione. Ma la storia con Michelle lo ha- chiaramente- portato alla ribalta. Fatto sta che una volta che lei è tornata “alla base” a Milano di lui si sono perse le tracce. Fatto sta che lui aveva conosciuto tutte e tre le figlie della Hunziker, sia la maggiore Aurora sia le piccine Sole e Celeste, e questo aveva fatto intendere che lei facesse sul serio con l’affascinante dottore ma poi- come abbiamo giustamente ricordato poco fa- i due non sono più stati avvistati insieme. Che sia stato solo ” un semplice calesse”? Secondo i sostenitori, compresi quelli della prima ora della splendida artista svizzera, sì, anche perché ora come ora lei ha ben altro a cui pensare!

Vicina agli ex ma…

Difatti tra pochissimi mesi, insieme al suo primo ex marito, ovvero il mitico Eros Ramazzotti, diventerà nonna per la prima volta visto che la loro primogenita Aurora è in dolce attesa! E – chiaramente- ciò l’ha ancora di più riavvicinata a lui, sebbene i rapporti tra di loro- come hanno anche più volte dichiarato i diretti interessati- siano distesi e sereni da tempo.Come pare che lo siano con Tomaso Trussardi con il quale Michelle è stata avvistata e immortalata dai fotografi. Ma non solo! E’ stato proprio l’uomo a caricare e postare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram alcuni scatti che mostravano la sua ex consorte in momenti sereni, così come altri dove apparivano entrambi. Anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, e grande amico della coppia, nonché testimone di nozze dell’ imprenditore, ha confermato durante una sua intervista a Oggi, del loro riavvicinamento. Ma- secondo anche il giornalista- bisogna andarci molto cauti, tant’è che vivono ancora in case separate. Tuttavia ora la donna è stata avvistata con un altro volto noto delle Reti Mediaset… Sapete chi è? Fuori il nome!

Si tratta della meravigliosa Belen Rodriguez, anche lei- proprio come Michelle- regina del Gossip nostrano fin da quando ha fatto capolino in TV. Da diversi mesi è nuovamente felice accanto al suo primo marito Stefano De Martino con il quale ha messo al mondo Santiago. E ora la donna ha deciso di farsi immortalare insieme alla sua celebre collega, in uno scatto, o meglio in un bel video, pubblicato su Instagram che è diventato- come è anche normale che sia- virale in men che non si dica! In esso la diva argentina appare perfettamente pettinata e truccata, mentre l’altra ha lo sguardo assonnato e non ha nemmeno un filo i trucco sul viso.

Con molta probabilità le due, che sono autentici vulcani, stanno lavorando a nuove collaborazioni e ciò ha reso molto felici i rispettivi fan che non vedono l’ora di vederle all’opera. Quel che è certo è che oggi sono ancora loro le più amate in assoluto dagli italiani di ogni età che le apprezzano non solo per il loro fascino ma anche per il loro talento.