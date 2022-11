“Mi deve 30mila euro da 13 anni”: piove su Albano un’accusa imbarazzante

Non c’è mai davvero pace per Albano Carrisi che è un artista amatissimo non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo. Ma l’uomo- a onor del vero-è anche molto chiacchierato per la sua vita privata e ogni giorno viene fuori- come si suol dire- ” dal cappello al cilindro” qualche novità o semplice chiacchiericcio sulla sua persona.

Dopo le dichiarazioni da parte di una bella avvocatessa che ha raccontato di essere stata per un certo periodo la sua amante, ora è piombata su di lui come una sorta di Spada di Damocle, una nuova accusa, stavolta in ambito squisitamente economico… Ma di che cosa si tratta esattamente?

Da quando, ormai nel lontano 2020, l’artista pugliese, che vive ancora oggi nella sua meravigliosa tenuta di Cellino San Marco, paese che gli ha dato i natali, ha deciso di riunirsi – professionalmente e artisticamente parlando- alla sua ex moglie, ovvero la splendida Romina Power, con la quale era stato sposato tantissimi anni e aveva costruito una meravigliosa famiglia della quale vanno entrambi- e pure giustamente- assai fieri, le chiacchiere relative alla sua vita affettiva si sono fatte sempre più forti. C’era solo dell’amicizia e del bene fraterno fra loro o era ” in ballo” un ritorno di fiamma, tra l’altro auspicato da tempo dai loro fan della prima ora?

Ciò ha- chiaramente- molto infastidito Loredana Lecciso che da svariati anni ormai è accanto all’artista e con il quale ha messo al mondo due figli quali la bellissima Jasmine e Albano Jr detto Bido, che non ha amato non solo il clamore che si è andato a innestare nei confronti della storica reunion ma nemmeno- e soprattutto- il fatto che l’attrice e cantante americana abbia trascorso il primo lockdown nella tenuta del suo celebre ex marito.

Ma ” le grane”- per così dire- non sono finite qui: dopo che Albano ha chiarito per l’ennesima volta che tra lui e Romina c’è solo un bene pulito e non attrazione, tant’è che per lui è come una sorella, ecco spuntare la dichiarazione di una donna spagnola, una valente avvocatessa di nome Patricia Doloso, che in TV, senza tanti giri di parole, ha raccontato di essere stata l’amante del noto artista. Tra i due è avvenuto un infuocato confronto su Telecinco che ha lasciato perplessi i più. Lui ha negato di averla conosciuta e ha promesso querele ma lei è andata comunque avanti per la tangente…

Nuove grane per Albano dalla Spagna

E sempre dalla Spagna ora arriva una dichiarazione molto forte ma che riguarda un altro ambito… Avviene poi per bocca di un uomo, un noto conduttore, che sempre sul Piccolo Schermo, e senza tanti giri di parole, ha raccontato del fatto che sta ancora aspettando una bella cifra dal signor Albano. Queste le sue parole a riguardo: ” Il signor Albano mi deve dall’anno 2009 30.000 euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000 euro…” Capite bene che si tratta di una cifra bella e che Kiko Hernandez, questo è il nome dell’ uomo, non vuole assolutamente far cadere nel vuoto la questione che- come è normale che sia- gli sta molto a cuore!

E’ arrivato poco dopo a dire, durante un suo intervento a Telecinco: ” Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni”.

Al momento Albano non ha ancora risposto a tale provocazione ma siamo ben certi che lo farà e pure al più presto anche perché anche in Spagna è una vera e propria star. Non per nulla ha anche partecipato all’edizione- per l’appunto spagnola- del Cantante Mascherato, impersonando il Girasole. In Italia, nella stessa trasmissione, condotta dalla spumeggiante Milly Carlucci, aveva indossato la maschera del Leone.