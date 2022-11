Francesco Totti rimpiazzato da un bel vichingo: Ilary non si nasconde più

Ilary Blasi e Francesco Totti sono al centro dell’attenzione da quando le loro strade si sono separate circa 5 mesi fa. Da allora tante cose sono state dette sul loro matrimonio ormai archiviato, ma in qualche caso sono arrivate delle conferme mentre in altri c’è ancora il manto del mistero.

Di recente è la bellissima conduttrice che sta facendo discutere sul web per via di uno scatto pubblicato dal noto settimanale Chi. In pratica compare non sola, bensì in compagnia di qualcuno che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire se nella vita della Blasi c’è aria di novità.

Francesco Totti da poco è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi colei che per settimane è stata incolpata per la rottura di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Si dice che l’ormai ex moglie abbia deciso di pagare un investigatore per cogliergli sul fatto, ma il suo piano sarebbe saltato.

Infatti l’ex capitano della Roma ha ufficializzato il fidanzamento durante la festa del suo compleanno. Per quanto riguarda Ilary Blasi nel corso del tempo le sono stati attribuiti dei flirt, come quello che ha reso protagonista del gossip un affascinante personal trainer, Cristiano Iovino, il quale ha chiesto di non essere più menzionato nella faccenda.

Da qualche giorno la conduttrice ha entusiasmato i fan in seguito alla pubblicazione di una foto sul settimanale perché compare tra le braccia di un altro. Molti sostengono che sia molto più bello dell’ormai ex marito. Andiamo a scoprire chi è.

“Ilary bacia e abbraccia un uomo”

“Clamoroso scoop di Chi sul numero in edicola da mercoledì 30 novembre: Ilary Blasi sorpresa all’aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere. Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco“.

Nel post pubblicato su Instagram il discorso prosegue con la descrizione dell’uomo: ” Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte. A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi ha ritrovato sorriso e passione…Ilary ha scelto un uomo del nord Europa. Evidentemente quest’anno più che il latin lover va di moda il vichingo!”.

Per il momento la diretta interessata non si è espressa su ciò che le riguarda. A prescindere da tutto si spera che anche lei possa tornare a sorridere accanto a un’altra persona.