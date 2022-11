Federico Fashion Style, chi è l’amante nascosto per anni: trapela l’identità misteriosa

Federico Fashion Style è al centro dell’attenzione per via della sua relazione ormai giunta al capolinea. Nonostante stia cercando di affrontare la situazione, qualche volta si lascia andare in uno sfogo che non esita a condividere con i propri follower.

Di recente stanno saltando fuori degli inaspettati retroscena che potrebbero stravolgere per sempre la vita del parrucchiere più famoso del piccolo schermo. Ecco cosa ha riportato un noto investigatore dei social.

Federico Fashion Style, il nome di Federico Lauri, ha iniziato la sua carriera da parrucchiere all’età di 13 anni dopo aver abbandonato gli studi. Lavorando con il padre Paolo Biddeci nel salone di famiglia ha appreso tutto ciò che ora mette in atto quando le clienti si affidano a lui.

Dal 2019 conduce su Real Time programma Il salone delle meraviglie che riscuote un grande successo. Da non dimenticare la sua partecipazione nel 2021 a Ballando con le stelle in coppia con la professionista Anastasia Kuzmina.

Per quanto riguarda la vita privata ha avuto una figlia dalla compagna Letizia Porcu, con la quale ha vissuto tanti anni della sua vita. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la separazione e lui ne ha parlato durante un’ospitata a Verissimo. Pare che non abbia detto tutta la verità e a confermarlo sarebbe proprio Alessandro Rosica.

“Trovati un buon avvocato e a presto”

L’investigatore social sostiene che la relazione tra i due è giunta al capolinea a causa della doppia vita che Federico Fashion Style condurrebbe. La donna era stanca di fare finta di non saperne nulla. Come se non bastasse si dice che doveva contendersi il compagno con un altro uomo. Al momento non si hanno notizie sulla sua identità.

La risposta del diretto interessato non è tardato ad arrivare: “Non ho vite parallele. Sappi che non ho nulla da temere e tu pagherai in sede giudiziaria. Trovati un buon avvocato e a presto…Io non merito questo. Io ho dato sempre amore alla mia famiglia specialmente a mia figlia”.

Alessandro Rosica durante una lunga diretta ha risposto in questo modo: “Letizia sapeva della doppia vita di Federico e non le andava giù. O meglio non sopportava che fosse tutto pubblico. Era più amicizia che altro tra loro. Il signorino è sempre a Napoli e tutti sanno. A Napoli ci sono solo boni mi state scrivendo. Infatti quello che dico io è bono. Io non voglio male a Federico, però lui ha attaccato me e Letizia. Davvero non ce l’ho con lui, ma non deve farmi passare per bugiardo“. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.