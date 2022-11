Stefano De Martino, la confessione piccante su Belen: “Lei a letto gestisce…”

Quando abbiamo cominciato a notare che tra la splendida conduttrice e showgirl argentina, considerata oggi più che mai- e pure a buona ragione- una vera e propria diva nel nostro Paese, e l’affascinante, quanto istrionico, Stefano De Martino, ci fosse stato un bel riavvicinamento, abbiamo- come si suol dire- ” rizzato le antenne”. E poi è arrivata ben presto anche la splendida conferma dei due…

Oggi sono entrambi due grandi professionisti , oltre che impegnatissimi nei rispettivi lavori. Sono vincenti, bellissimi e innamoratissimi. E- soprattutto- sono ancora una famiglia unita, per l’immensa gioia del loro figlioletto Santiago che ha anche la compagnia della piccola Luna Marì, nata dall’unione della sua mamma con Antonino Spinalbese.

Stefano e Belen, la favola continua, ormai questa non è solo una chiacchiera ma una splendida realtà. In passato- per la verità- i due ci avevano provato a ricucire il loro rapporto ma senza alcun risultato. Ma ora- a quanto pare- ci stanno riuscendo e pure alla grande. Dopo aver trascorso un’estate di fuoco, oltre che assai romantica, con tanto di meravigliose gite in barca, sono tornati ai rispettivi impegni lavorativi, più carichi che mai, perché forti di un amore ritrovato.

Un amore che aveva fatto molto discutere fin dalla sua nascita: non per nulla i due si sono conosciuti e hanno iniziato ad amarsi ad Amici quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone, e svolgeva il ruolo di ballerino professionista, mentre lei da guest star. E tra un ballo e l’altro è nata l’attrazione, davvero irresistibile. Poi il matrimonio lampo e l’arrivo di Santiago. Peccato che ben presto si sono detti addio e lei ha iniziato a diventare sempre più la star del Gossip grazie ai suoi numerosi flirt, mentre lui ha sempre cercato di mantenere un profilo ben più basso…

Poi la nascita della piccola Luna Marì, frutto dell’amore della showgirl argentina, amatissima nel nostro Paese, con l’hair stylist Antonino Albanese, oggi in forza nella Casa del Grande Fratello Vip, sebbene i due si siano lasciati- e nemmeno fin troppo bene- poco dopo la sua venuta al mondo.

La confessione piccante di Stefano su Belen

Ma nemmeno questa difficoltà e il fatto che lei fosse diventata madre grazie a un altro uomo, ha fermato Stefano innanzi alla decisione di ricominciare con lei. Lei è una mamma speciale, come ha raccontato lo stesso, innanzi a Mara Venier, durante una sua ospitata a Domenica In. O meglio, ” la mamma migliore che potesse mai dare a suo figlio”. Tuttavia è anche una donna, oltre che bellissima, molto sensuale. E a quel punto, soprattutto i più curiosi, vogliono necessariamente saperne di più sulla loro vita privata che tale non riesce mai a essere per davvero!

Durante una sua chiacchierata a cuore aperto per Vanity Fair, lo showman di punta di Mamma Rai, ha raccontato alcuni aneddoti riguardo alla serate casalinghe in famiglia che hanno fatto sorridere i fan. Per esempio sapete chi comanda con telecomando alla mano? E- soprattutto- sapete che cosa ama seguire la coppia sul Piccolo Schermo? ” Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio”, ha candidamente confessato il ballerino. E- ovviamente – a quel punto Belen si strofinerà bene le mani poiché può decidere, senza confrontarsi con lui, su quello che vuole vedere, come ha- infatti- raccontato la sua dolce metà poco dopo…

“ Lei ha più facilità a gestire il telecomando“, ha sentenziato Stefano. Inoltre l’artista ci ha fatto sapere che abbiano gusti alquanto differenti in quanto a serie, senza- però- specificare bene in che senso. Sappiamo solo che la sua preferita in tale direzione è Suits che ama vedere per conto suo.