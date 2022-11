Silvia Toffanin, con la morte nel cuore: il retroscena prima della puntata di Verissimo

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità davanti alle telecamere e non c’è da stupirsi se il compagno di vita Pier Silvio Berlusconi abbia insistito nel doppio appuntamento di Verissimo.

Durante la sua carriera Silvia Toffanin ha accumulato tante soddisfazioni, anche se nella vita privata il sorriso è stato rimpiazzato dalle lacrime. Non ha passato un bel momento perché ha dovuto dire addio a una persona molto cara.

Silvia Toffanin si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie al ruolo di letterina nel programma Passaparola condotto da Gerry Scotti. Oltre alla popolarità, ha conosciuto la collega Ilary Blasi e ancora oggi per lei rappresenta una sorella.

All’inizio entrava nelle case degli italiani solo il sabato nel primo pomeriggio, però il vicepresidente della Mediaset ha insistito nel convincerla a stare davanti alle telecamere anche la domenica. Non era sicura di accettare l’offerta, però ne è valsa la pena perché ottiene sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Sicuramente contribuisce molto il suo modo di fare. Accoglie calorosamente gli ospiti che si aprono sulla propria vita a 360 gradi. Non a caso si parla di un vero e proprio talento, accompagnato da una spiccata empatia. È impossibile non amarla e proprio per questo in passato i fan le sono stati accanto in un periodo per le molto difficile.

Un addio che ha sconvolto la vita della conduttrice

In poche parole dopo una lunga malattia la conduttrice è stata costretta a dire addio alla madre Gemma Parison. Quest’ultima era malata da mesi e non è riuscita in questa battaglia.

La notizia è stata comunicata attraverso l’agenzia Ansa. Molti ricorderanno quando a inizio di una puntata di Verissimo la Toffanin aveva dedicato un dolce pensiero alla madre e non è riuscita a trattenere le lacrime. È stato un momento toccante, ma per fortuna è stata circondata da tanto affetto non solo di amici e parenti, ma anche di coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi.

La Toffanin è sempre stata molto riservata sulla vita privata. Si sa solo che la madre è nata a Sydney in Australia e poi si è trasferita in Italia a Cartigliano in provincia di Vicenza. Come professione svolgeva quello di collaboratrice scolastica e oltre a Silvia ha avuto anche la giovane figlia di nome Daiana.