“Era il mio toyboy”: Harry se la spassava con una mamma divorziata

Le dinamiche della famiglia reale inglese da sempre catturano l’attenzione dell’intero pianeta, non solo dei sudditi. Da quando è morta la Regina Elisabetta II gli occhi sono puntati su Re Carlo III, impegnato con questioni legate appunto alla corona.

Dopo la messa in onda della serie The Crown, adesso in Re sta facendo i conti con un’altra piacevole vicenda inerente alla pubblicazione di un libro. Si tratta di quello dato alla stampa dal Principe Harry e Meghan Markle. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Non c’è pace per Re Carlo III, il quale di punto in bianco non ha avuto più il suo braccio destro. Infatti il ministro ha dato le sue dimissioni senza specificare il reale motivo di questa scelta.

Poi si è sempre mostrato contrario alla messa in onda della serie incentrata sulla sua famiglia. La quinta stagione, quella che sta proponendo Netflix in questi giorni, riguarda gli anni della sua storia travagliata con Lady Diana. Sicuramente non sarà facile per lui ripercorrere quei momenti ricchi di tensione e tristezza.

Adesso la corte sta facendo i conti con nuove dichiarazioni fatte da persone esterne alla famiglia reale. La faccenda in questione ha come protagonista il Principe Harry. Una donna sta facendo delle esternazioni del tutto inaspettate. Ecco cosa è stato detto sul suo conto al punto tale da compromettere il suo matrimonio.

“Sono certa che Harry non parlerà di me”

La donna in questione è Catherine Ommanney, ex volto di reality show americano, che, proprio in concomitanza con la pubblicazione del libro, ha deciso di raccontare il suo flirt che risale a oltre quindici anni fa. Lei ha tredici anni in più e ha svelato dei dettagli che stanno creando scompiglio nella coppia. Non a caso Meghan Markle ha ammesso che non sapeva nulla di questa love story.

Lei ha 50 anni, con un matrimonio alle spalle e due figli. Ai tempi del flirt il principe aveva 21 anni ed era il suo toyboy. La donna aveva 34 anni ed era già mamma. “Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua autobiografia”, ecco cosa ha rivelato.

Il diretto interessato non ha ancora commentato la vicenda mentre i sudditi sostengono che si tratti di un modo per avere visibilità. Infatti potrebbe non essere un caso che la donna si sia esposta in questi giorni, ovvero quelli che precedono la pubblicazione del libro.