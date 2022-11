Vite al Limite, pesava 400 chili oggi è irriconoscibile: Dottor Nowzaradan non crede ai suoi occhi

Tante persone oggigiorno devono fare i conti con l’obesità e, se non corrono ai ripari, potrebbero arrivare a un punto di non ritorno. Per questo motivo molti si rivolgono a dei medici esperti.

Il dottor Nowzaradan è noto nel piccolo schermo grazie al programma televisivo Vite al limite, dove si prende cura di coloro che devono lottare contro i chili di troppo. Uno dei pazienti ha sfiorato 400 kg! Lui è Joe Wexler. Andiamo a scoprire che fine ha fatto.

Vite al limite è un reality show statunitense mandato in onda in Italia su Real Time dal 2013. In ogni episodio c’è una persona che descrive la sua vita complessa a causa dei chili in eccesso. Per questo motivo psicologico si rivolgono al dottor Younan Nowzaradan per tentare il tutto per tutto.

In tutto ci sono state 10 edizioni per un totale di 119 puntate. Ancora oggi è in produzione. Lo scopo è far perdere peso e pazienti per permettere loro di sottoporsi all’intervento chirurgico per avere il bypass gastrico. Ciò rappresenta l’unica soluzione per tornare a compiere gesti della quotidianità, come alzarsi dal letto e andare a fare la spesa.

Purtroppo alcuni non riescono nella loro impresa mentre altri riprendono in mano la propria vita. Uno di questi che ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori è senza dubbio Joe Wexler.

“Una delle sfide più complicate della mia vita”

Nato nel Tennessee, l’uomo aveva raggiunto circa 362 kg e solo così era intento a dare un fine al suo inferno. Il suo percorso è stato travagliato e tormentato: “Per me è stata una delle sfide più complicate della mia vita, una delle cose più difficili che abbia mai fatto”. Da quando ha messo piede nella struttura ospedaliera fino ad oggi è arrivato a pesare 130 kg. In totale ne ha persi 232 e continua tuttora la cura.

Quest’esperienza ha stravolto del tutto la sua vita, non solo per i chili persi, ma anche per avere incontrato Sarah. Galeotto è stata una chat di aiuto di tipo psicologico per persone in grave sovrappeso e lì hanno iniziato a parlare fino ad innamorarsi perdutamente l’uno dell’altra. Purtroppo si sono lasciati perché lei lo ha tradito con un altro. Tuttavia sono rimasti in buoni rapporti.

Ad oggi è felice accanto ad un’altra ed è gratificato dalla professione: “Lavoro per una grande azienda, la mia nuova fidanzata è una gran bella persona, e sono tornato ad essere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici più cari”. Non ci poteva essere esito migliore.