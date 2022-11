Jessica Morlacchi, prima del successo (e del chirurgo) è irriconoscibile: prima e dopo

Jessica Morlacchi è una cantante e bassista italiana che ha raggiunto la popolarità in qualità di leader del gruppo Gazosa. Tutti concordano che sia dotata di una voce fantastica e di tanta originalità quando scrive di mano sua dei brani musicali.

Chi ha avuto modo di seguirla fin dai suoi primi esordi concorderà nel dire che sia cambiata ne corso del tempo. Infatti prima del successo era completamente diversa. Merito di Madre Natura o del bisturi? Andiamo a scoprirlo.

Nata a Roma e 17 luglio 1987, Jessica Morlacchi ha ottenuto la popolarità cantando con il suo gruppo musicale per poi passare alla carriera di solista. Fin da piccola ha studiato canto e nel 2000 è entrata a far parte del gruppo dei Gazosa e ha vinto il Festival di Sanremo 2001 nella categoria Nuove proposte con Stai con me (forever).

Tuttavia il vero successo è arrivato con il tormentone estivo Www.mipiacitu. Nel 2003 ha iniziato a cantare da sola sul palcoscenico e ciò le ha dato la possibilità di duettare nel 2005 con Marco Masini alla 55ª edizione del Festival della musica italiana.

Nel 2019 ha partecipato come concorrente alla nona edizione di Tale e Quale Show e dal 2020 fa parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1. Ultimamente ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra all’interno di uno studio per comporre nuove canzoni.

Ha deciso di staccare la spina soprattutto dopo quanto accaduto con il collega Memo Remigi. A prescindere da tutto in tanti concordano nel dire che sia una delle donne più note del mondo dello spettacolo. I più scettici credono che la sua bellezza non sia solo merito di Madre Natura. Ecco come stanno le cose.

“Assolutamente no”

La Morlacchi in persona ha risposto a diverse domande in merito all’argomento della chirurgia estetica. Ha detto che non è andata sotto i ferri per modificare la taglia del seno senza girarci intorno. Per quanto riguarda il naso, in passato aveva pubblicato delle foto post intervento. Con un volto ancora fasciato, aveva raccontato passo per passo ciò che aveva vissuto in quelle ore.

Qualcuno sostiene che non ne aveva bisogno mentre altri dicono che quando faceva parte dei Gazosa era una fanciulla, dunque i lineamenti erano ancora delicati tipici di un’adolescente.

La Morlacchi si è sempre dichiarata favorevole ai cambiamenti fisici quando non si è contenti della propria immagine riflessa allo specchio. L’importante è non eccedere e non stancherà mai di dirlo a coloro che la seguono da sempre.