Aurora Ramazzotti, la madre se l’è lasciato sfuggire: “Ecco perché ha tratti asiatici”

Michelle Hunziker è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dagli italiani. In punta di piedi è riuscita a crearsi uno spazio nel piccolo schermo al punto tale che ad oggi è impensabile non vederla davanti alle telecamere.

Tutti sanno che a breve diventerà nonna, poiché Aurora Ramazzotti è in attesa del primo figlio. Avvalendosi dei social, la Hunziker ha spiegato perché la figlia ha dei tratti asiatici. La risposta vi sconvolgerà.

Aurora Ramazzotti è nata dall’amore della conduttrice con il cantante Eros. Nonostante i genitori si siano separati, la ragazza è sempre stata circondata da tanto amore e affetto. Sicuramente con l’arrivo del bebè trascorreranno ancora più tempo insieme. Molti ricorderanno i videoclip della nuova canzone di Eros dove ci sono anche l’ex moglie e la figlia. I tre lanciano un importante messaggio, cioè che non sempre l’amore viene rimpiazzato dall’odio quando un rapporto finisce.

Dopo l’estate Michelle Hunziker ha lasciato Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello, perché non reputava idoneo il fatto di gettarsi a capofitto in un’altra relazione dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Eppure qualcuno sta iniziando a sperare in un loro ritorno perché sono stati visti insieme in un locale.

In realtà si dice se sarebbe lei a voler affrontare dei problemi familiari lontano dal gossip. Si sarebbero incontrati per parlare delle figlie Sole e Celeste. La conduttrice ha sempre messo al primo posto le figlie, in quanto non ha mai esitato a difenderle dagli attacchi di alcuni utenti social. Su Instagram, per esempio, ha spiegato perché la primogenita ha dei tratti asiatici.

“Abbiamo l’Asia nella nostra genetica”

In una Instagram story la conduttrice ha mostrato una foto in bianco e nero di Aurora, in cui ha i capelli raccolti e l’eye-liner allungato sugli occhi. Molti si sono focalizzati su questo tratto orientale, dunque è stata data una spiegazione plausibile.

“Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai…lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle donne indonesiane. Siamo olandesi e dal 1960 hanno lavorato tutti in marina. Abbiamo l’Asia nella nostra genetica”

A prescindere da tutto in tanti sono concordi nel dire che Aurora rappresenta un modello di riferimento per tante giovani perché ha una bellezza genuina e non artefatta. Spesso lei inconsapevolmente dà la giusta carica alle proprie fan, soprattutto a quelle che non riescono ad accettare la propria immagine riflessa allo specchio.