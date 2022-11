“Oggi sei volata via”: triste lutto per Laura Pausini

E’ un giorno davvero molto ma molto triste per la cantante Laura Pausini che si sta vedendo costretta a vivere un lutto inaspettato, ad andarsene è un suo grandissimo amore… Le sue parole sui Social che non sono passate- di certo- inosservate…

La vita a volte fa strani scherzi e spesso come si suol dire sono sempre i migliori ad andarsene, e questo purtroppo lo sa molto bene la meravigliosa cantante emiliana…

Per Laura Pausini quello di oggi è un giorno molto triste, la cantante sul suo seguitissimo profilo Instagram da lei sapientemente gestito, ha caricato un post assolutamente strappalacrime, ma che cosa è successo?

La donna si trova suo malgrado in queste ultime ore come già accennato a vivere un terribile lutto, ebbene sì ad essersene andato è un suo grandissimo amore, che poteva essere definiti -a buona ragione- la sua bambina, ma non si tratta di sua figlia, attenzione, bensì di qualcun altro che era davvero molto ma molto vicino a lei.

Ad essere passata a miglior vita purtroppo è la sua cagnolina, Miss Nina, che lei ha amato tantissimo e che ha accolto a braccia aperte all’ interno della sua splendida famiglia che è la sua più grande forza.

Il messaggio ricco di dolore

“Miss Nina oggi è volata via, nell’aria più leggera e piena di colori, fatti di tutto ciò che era e sarà… perché ciò che lascia sulla terra è un’arcobaleno per la sua mamma e per chi le voleva e le vorrà sempre bene…ciao cucciola, anche dalla tua zia Laura ❤️”, sono queste le parole di Laura rivolte al suo grande amore che ci ha mostrato attraverso un meraviglioso scatto, ricco di infinita tenerezza che ha conquistato- in men che non si dica- i cuori pulsanti dei suoi numerosissimi fan, sparsi in tutto il mondo.

La didascalia del post inoltre è anche stata tradotta in più lingue, delle quali del resto Laura è un’espertissima conoscitrice dal momento che da tanti anni è una star riconosciuta a livello internazionale. Anche in America è apprezzatissima e ciò le riempie- chiaramente- il cuore di immensa gioia. Una gioia che oggi è venuta meno vista la scomparsa della dolcissima creatura.

E questo post ci ha fatto intendere- ancora una volta- quanto l’artista possieda un’anima sensibile che le ha permesso, insieme al suo più fulgido talento, di far breccia in men che non si dica nell’anima dei suoi ascoltatori, molti dei quali si possono considerare fra la schiera di quelli della prima ora.