“Gli autori lo hanno obbligato altrimenti fuori”: scandalo al Gf Vip 7 | E’ disgustoso

Altro ennesimo scandalo all’interno della Casa più spiata d’Italia. E stavolta ad essere protagonista è un particolare fatto ripreso subitaneamente sui Social legati alla trasmissione… Ma di che cosa si tratta? Ed è scandalo…

Un nuovo episodio verificatosi entro le mura del GF Vip non è affatto passato inosservato, stavolta si tratta di quello che potremmo definire un gesto estremo… E ora Signorini deve necessariamente correre ai ripari!

E’ sempre più pepata l’edizione in corso del Grande Fratello Vip che come molti stanno incominciando a pensare potrebbe rimanere negli annali e ricordata come la più turbolenta mai vista nella storia della versione vip del programma stesso, ma stavolta che cosa è successo?

Cominciamo con il dire che ” il tutto” è stato immortalato immancabilmente dalle telecamere accese h24 della Casa stessa e che poi e prontamente finito condiviso, seppure in un brevissimo spezzone, sul profilo Instagram che sta costituendo – per restare sempre in tema Mediaset – una sorta di Striscia La Notizia versione Social del padre di tutti i reality che ancora oggi appassiona moltissimo gli italiani di ogni età.

Il protagonista della vicenda in questo caso è un bacio, ma si tratta- per la verità- di un bacio che ha visto come protagonisti due personaggi a dir poco inaspettati, sebbene si possa dire che la “scelta” ora come ora sta diventando sempre meno variegata dato che il numero degli “inquilini” va via via assottigliandosi sempre di più. Dunque, di che cosa stiamo parlando?

Il bacio che sa di “teatrino”

Ebbene è presto detto, protagonisti del famoso e già menzionato bacio, ripreso sia dalle telecamere che a seguire sulla pagina Instagram ilmondodelreality, sono Daniele e Wilma. In confessionale la cantante, il giovane, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese scherzavano sul ritorno degli ormai ex-positivi in Casa.

“Come ho trovato la casa? Negativo. Ho trovato sigarette ovunque, cucina peggio di come l’abbiamo lasciata. Prima di andare a letto stasera devono sistemare seno’ non si dorme”, si è lamentata la regina delle televendite Così Antonino Spinalbese scherzando ha fatto una proposta: “Io e Daniele dobbiamo ringraziarle e farle capire la nostra mancanza con un bel bacio”. Così si è girato verso Patrizia per baciarla, mentre la Goich si è voltata verso Daniele e gli ha stampato un bacio a stampo sulle labbra.

C’è in ogni caso da dire che in video Antonino e Patrizia non si vedono ma sono comunque ben presenti. Tra l’altro la loro presenza è stata tosto testimoniata dalle loro voci, ma ciò che ha fatto storcere il naso ai più è che tutto quanto ha sempre avuto fortemente l’aria di trattarsi di una sorta di “teatrino” messo in piedi appositamente dalla produzione, pena l’esclusione dei concorrenti.