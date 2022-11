Milly Carlucci, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: più brutta non poteva essere

Milly Carlucci è al timone della conduzione di Ballando con le stelle da anni. Il sabato in prima serata sulla Rai regala tante emozioni al pubblico che vede i propri idoli cimentarsi nella danza accanto a professionisti d’ eccezione.

Di di recente è emerso un dato che ha sconvolto i telespettatori. Secondo fonti attendibili la conduttrice non si sarebbe mai aspettata un finale del genere. Il suo show potrebbe essere messo a rischio. Ecco cosa sta succedendo.

Anche quest’anno l’edizione di Ballando con le stelle sta riscuotendo un enorme successo e il merito è senza dubbio scusa professionali conduttrice della bravura dei vip che si mettono alla prova. Molti stanno ancora rimpiangendo l’addio di Raimondo Todaro, il quale ha accettato il ruolo di maestro di ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

La regina indiscussa di quest’edizione è senza dubbio Iva Zanicchi. La cantante non fa parlare solo per le sue fantastiche performance, ma anche per le continue discussioni con Selvaggia Lucarelli. Dotata di un’indole esuberante, spesso si è lasciata andare in frasi che non sono passate inosservate. Tuttavia ha sempre chiesto scusa e l’armonia è tornata sovrana nello studio.

Risolto questo problema adesso pare di all’orizzonte ci sia dell’altro che potrebbe mettere a dura prova lo show. Ecco cosa sta circolando sui social con una certa insistenza. Ci potrebbe essere un altro programma televisivo che andrà in onda sulla Mediaset sostituendo Tu si que vales!.

La Carlucci contro un amatissimo conduttore

Sta diventando sempre più insistente la voce che riguarderebbe il doppio appuntamento del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ciò dovrebbe già partire da dicembre, più precisamente il 10 e il 17: “A dicembre il Grande Fratello Vip anche nella prima serata di sabato”, ecco cosa si sta leggendo.

Questo cambio improvviso di programmazione è dipeso dal fatto che a breve ci saranno la finale e semifinale del talent show di Milly Carlucci, dunque bisogna correre ai ripari e gli altri vertici della Mediaset hanno pensato bene di puntare sul reality più longevo della nostra televisione.

In effetti c’è qualcuno che ricorda sicuramente un fatto analogo accaduto anni fa. Il Gf Vip è andato in onda contro le prime tre edizioni de Il cantante mascherato. Nella prima è stata la Carlucci ad avere la meglio mentre nelle altre due lo share di entrambi i programmi è stato abbastanza equilibrato. Stavolta chi avrà la meglio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.