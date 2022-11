Luca Argentero, viso massacrato: sangue ovunque

Nelle ultime ore Luca Argentero, tra gli attori più amati dagli italiani, soprattutto dalle italiane, si è mostrato sul suo Profilo Ufficiale Instagram in una maniera che ha letteralmente terrorizzato i fan, il suo viso pare quasi sfigurato… Che cosa gli è successo?

Che cosa è capitato nelle ultime ore all’attore Luca Argentero che si è mostrato in una maniera a dir poco spaventosa, che pareva sopravvissuto a un terribile incidente? Il racconto dei fatti…

L’attore Luca Argentero recentemente sta preoccupando molto i suoi fan per via di alcune fotografie da lui stesso rese pubbliche lo hanno mostrato in una maniera che non lasciava spazio all’immaginazione, come se se la stesse vedendo realmente brutta.

Ad aggravare ulteriormente la preoccupazione dei fan sullo stato di salute è stata poi anche una dichiarazione della sua bella moglie , l’attrice e imprenditrice digitale, Cristina Marino, che per altro è in procinto di farlo diventare papà una seconda volta, nella quale ha raccontato che il marito ha rischiato la vita in un incidente. Inoltre ha anche parlato di alcuni suoi problemi di salute, legati perlopiù alla schiena.

Insomma tutto farebbe sembrare che il buon Luca ultimamente abbia intrapreso uno stile di vita assai pericoloso, cosa anche imprudente per un uomo in procinto di doversi occupare a breve di un nuovo erede, ma la realtà dei fatti è ben diversa… E sapete quale è?

Niente paura, è tutta scena!

Quella che ha molto spaventato i fan in realtà non è una fotografia che testimonia un reale incidente in cui l’attore è rimasto davvero coinvolto, ma si tratta – semplicemente- di scatti di scena d una nuova produzione nella quale Luca sta prendendo parte ma della quale non si sa- ora come ora- di che cosa stiamo esattamente parlando. Diciamo che possediamo solo alcune informazioni che dobbiamo per adesso farci bastare!

Sappiamo- per esempio- che si tratta di un prodotto di genere action ma il contenuto di esso ancora non è stato reso noto alla Stampa. Beh, diciamo pure che con molta probabilità essendo ancora molto in fase work in progress, troppi spoiler potrebbero nuocere alla salute del prodotto stesso in vista della sua uscita, che in molti sperano assai imminente.

I fan -dunque- possono tirare sospiro di sollievo, dato che nulla di brutto è capitato al loro idolo, sta semplicemente facendo il proprio lavoro, nella maniera impeccabile, come tutti noi siamo abituati a vederlo. Non ci resta che attendere l’uscita della serie per saperne di più e sperare che magari la sua splendida consorte voglia dirci qualcosa di più a riguardo…