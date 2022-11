Romina Carrisi, adesso ha detto basta: la decisione è drastica

Da un po’ di tempo a questa parte la figlia del cantante di Cellino San Marco, Romina Jr, è diventata una vera star della TV nostrana, sebbene in tempi antecedenti fosse sempre passata abbastanza in sordina, ma ora la ragazza ha preso una decisione assai drastica… I fan sono basiti!

Romina Carrisi da un po’ di tempo a questa parte sembra che abbia preso una decisione che pare non essere stata presa particolarmente bene dai suoi sostenitori che sono sempre più numerosi. Ma di che cosa si tratta?

Da mesi e mesi la figlia ultimogenita di Albano e di Romina Power, ovvero Romina Jr,è diventata un personaggio televisivo particolarmente in auge, soprattutto da quando è entrata a far parte del parterre di ospiti fissi del salotto di Serena Bortone, Oggi è Un Altro Giorno.

Trasmissione che per altro per lei si è rivelata adir poco galeotta, dal momento che parallelamente al successo che le ha portato, e che è davvero ragguardevole, le ha consentito anche di trovare l’amore, proprio nel regista stesso del programma Stefano Rastelli, di molti anni più grande di lei.

Da poco tempo -però- pare esserci stata un’incredibile svolta nella vita della figlio di Albano Carrisi: difatti la ragazza ha deciso di privatizzare il suo profilo Instagram, ergo non è più pertanto possibile vedere i suoi post al pari di un tempo…

La scelta che spiazza

Gli ultimi post – per l’appunto- visibili riguardava l’ultimo libro che la figlia di Albano e Romina Power stava leggendo e poi i vasetti delle figuracce che aveva pubblicato nelle storie Instagram, che sono sempre state- a onor del vero- molto ma molto seguite. Così come lo era fino a poco tempo fa il suo Profilo in toto dove pubblicava anche svariate foto della sua quotidianità con frasi molto personali. Ma ora tutto questo è diventato per molti una sorta di miraggio dal momento che- lo ribadiamo per dovere assoluto di cronaca- ha deciso di privatizzarlo. E questa è stata una scelta che ha lasciato basiti i più. Forse vuole che si faccia meno chiacchiericcio intorno a lei e al suo nuovo amore?

Quel che è certo è che i due fanno ancora coppia fissa e che non si nascondono più. Ma è anche vero che lui ha una famiglia alle spalle e che lei, anche per via del cognome che porta, è sempre stata molto chiacchierata. Avere due genitori famosissimi come i suoi non è sempre una cosa facile da gestire anche perché – soprattutto- il suo papà è molto chiacchierato per via del suo privato.

E lei, come ha anche rivelato nel corso di alcune interviste, ne ha sempre sofferto, come ha sofferto tantissimo quando i suoi si sono separati. Oggi ha uno splendido rapporto con mamma Romina mentre con Albano non sono mancati svariati scontri visti i caratteri bei tosti di entrambi