Uomini e Donne, ex tronista irriconoscibile: oggi pesa 90kg ed è così

L’esperienza presso il dating show più famoso di Canale 5, ovvero Uomini e Donne, può essere in certi casi- fortemente in grado di cambiare la vita di una persona. E a dimostrarlo stavolta sembrano essere realmente i fatti: una ex tronista oggi irriconoscibile, ma di chi si tratta?

Una ex tronista oggi pare essere del tutto irriconoscibile da come tutti noi l’abbiamo vista al tempo… I fan sono decisamente sconvolti nel vederla così ridotta sui Social…

Uno dei programmi televisivi più longevi della televisione italiana è- certamente- Uomini e Donne, che ancora oggi, a distanza di tanti anni, riesce ad emozionare e divertire milioni di telespettatori, confermandosi così un grande successo di Canale 5. Nel corso del tempo, all’interno della trasmissione, ideata e condotta in maniera impeccabile da Maria De Filippi, si sono avvicendati tantissimi protagonisti che hanno cercato di trovare la propria anima gemella mettendosi in gioco sia come tronisti che come corteggiatori.

Alcuni di questi, sono- a onor del vero- pure riusciti nel loro intento, e adesso, assieme alla persona conosciuta in trasmissione, vivono una bellissima storia d’amore. Inoltre molte coppie sono finite anche all’altare. Altre, invece, non sono riuscite a raggiungere questo traguardo e hanno deciso di mettere fine alla loro liason, rimanendo comunque nel cuore dei telespettatori che non si dimenticano facilmente dei protagonisti di questo programma.

Sebbene, alcuni di loro rimangono sulla cresta dell’onda, partecipando a reality o altre trasmissioni, altri hanno deciso di intraprendere una carriera diversa diventando attori, cantanti o conduttori. Tra i protagonisti che hanno partecipato al programma ma che adesso si sono dedicati alla famiglia e non appaiono più sul piccolo schermo, c’è una tronista che è stata amatissima dal pubblico. Di chi si tratta?

La Munafò e il suo cambiamento

Stiamo parlando di Anna Munafò, che ha partecipato al programma nel 2014, e che nel 2019 si è sposata con il suo compagno Giuseppe Saporita, conosciuto dopo la storia finita con Matteo Milioti. I due, si sono subito innamorati l’un dell’altro e dal loro amore è nato un bambino di nome Michael . La donna è stata intervistata da FanPage, ha parlato dei problemi avuti per via del suo peso e delle critiche , assai numerose, che ha dovuto subire, quando prima di partecipare a Uomini e Donne, ha gareggiato nel concorso di bellezza per antonomasia nel nostro Paese, ovvero Miss Italia.

Difatti ha candidamente confessato di essere stata vittima di body shamming da parte delle altre concorrenti del concorso in quanto, per via del fatto che pesasse 58 kg, non la consideravano adatta a salire sul podio. Stando alle parole della Munafò, quando arrivò sul podio con la vincitrice di quell’anno, ovvero la bellissima Edelfa Chiara Masciotta, le altre ragazze si accordarono di non applaudire in caso fosse stata eletta come La più bella d’Italia del 2005. Secondo le altre partecipanti, le sue curve erano fortemente inadatte al concorso e per questo le dicevano di essere cicciona ma a lei tutto questo non importava dato che da quando era bambina si sente dire queste parole, decisamente offensive.

Adesso, l’ex tronista, dopo la gravidanza, ha preso qualche chilo di troppo. Non per nulla ammette di pesare quasi 90 kg dal momento che le piace davvero molto mangiare. “Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa del mio aspetto fisico, peso quasi 90 kg e sono alta 1,76 m, ma non mi importa.”, ha rivelato la donna che poi ha tosto aggiunto: “Da un anno e mezzo, apro l’armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho. Non mi giustifico dicendo di essere ingrassata per via della gravidanza. Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa“.