“Ero disperata”: Carolyn Smith senza freni su Milly Carlucci

Ballando Con Le Stelle, anche quest’anno il programma danzereccio di punta del sabato sera di Rai 1 sta facendo divertire gli italiani. Condotto dalla splendida Milly Carlucci, può contare da sempre sulla presenza di accattivante giudice di Carolyn Smith. Ed è proprio che lei che come un fiume in piena a parlato della nota conduttrice in una sua recente intervista…

L’artista senza freni nel corso della sua chiacchierata a cuore aperto con Gente. Tra carriera, salute e quel incontro che le ha cambiato la vita…

E’ una donna sensibile ma anche tosta e determinata Carolyn Smith che abbiamo iniziato a conoscere e ad amare grazie al suo ruolo, ormai diventato storico, di giudice dell’ edizione italiana di Ballando Con Le Stelle. Possono cambiare gli altri giurati, ma lei rimane sempre e comunque una presenza pressoché costante dal momento che è il faro nella notte della nota e seguitissima trasmissione di Rai 1 che anche quest’anno sta ottenendo ottimi consensi da parte del grande pubblico che non vede l’ora di scoprire chi sarà quest’anno il vincitore.

Per sapere chi sarà ad alzare la coppia, dovremmo aspettare necessariamente la serata, o forse sarebbe meglio dire la nottata, di venerdì 23 dicembre, quando andrà in onda di diretta la finalissima, in un’edizione super natalizia. Tanta è dunque l’attesa di vedere le ultime sfide in pista a colpi di ballo tra i vip e i maestri di ballo che sono diventati, stagione dopo stagione, delle loro star a loro volta, proprio come i giudici del programma.

E Carolyn, lo è certamente visto anche il suo curriculum di tutto rispetto. Ma lei è sempre e comunque rimasta una donna semplice e dal cuore grande, fortemente in grado di commuoversi per le piccole gioie che la vita sa regalare. E ora ha voluto ” aprire il rubinetto” riguardo alla padrona di casa del programma danzereccio di Mamma Rai…

Il suo rapporto speciale con Milly: le ha salvato la vita

Durante una sua intervista per il noto settimanale familiare Gente, l’artista ha raccontato dei suoi problemi di salute e del suo rapporto, decisamente speciale con Milly Carlucci. Queste le sue parole a riguardo:” Mi trovavo a Londra, ero disperata, ma avvertivo tanto la vicinanza di Milly”. In quel momento la donna stava soffrendo- e pure tantissimo- per la dipartita dell’adorata madre.

Ma la conduttrice le è stata vicino anche in altro momento molto importante della sua vita, come infatti ha lei stessa poco dopo confessato dicendo: ” Quando ho saputo di avere un cancro al seno lei è stata la prima persona che ho chiamato: mi ha subito messo in contatto con il team che mi segue, salvandomi la vita”.

Inoltre ha descritto la Carlucci come una donna tosta, ironica e tranquilla, oltre che “ dotata di una grande umanità“. Insomma, le due vanno davvero d’amore e d’accordo, come si intuisce anche solo a vederle in TV insieme. ” Il tutto”- ovviamente- per l’immensa gioia dei rispettivi fan.