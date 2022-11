Ignazio Boschetto, purtroppo è tutto finito: l’addio è doloroso per i fan

Il Volo è ancora oggi un terzetto musicale molto amato e stimato non solo nel nostro Paese ma nel mondo. I tre giovani tenori sono molto seguiti anche come singole persone sui Social e le loro fan, comprese-chiaramente- quelle delle prima ora, vogliono saperne sempre di più riguardo alla loro vita, al di là della musica.

Ignazio, Gianluca e Piero sono sempre sulla cresta dell’ onda e quando sono invitati ai vari salotti televisivi si cerca sempre di saperne di più riguardo al loro privato. E ora a ” tenere banco” in tale direzione è Boschetto. E la notizia non è per niente allettante, anzi!

Non è- certamente- un giovane che ha avuto una vita facile, Ignazio Boschetto. Ok, è un artista di tutto rispetto e con un curriculum pazzesco alla spalle, ma fin da bambino ha dovuto superare momenti molto duri. In primis il tumore della sua adorata mamma che oggi è- fortunatamente- un ricordo lontano e poi in tempi più recenti la perdita del suo amatissimo padre che gli ha spaccato il cuore in mille pezzi. Lui e i suoi compagni di avventura in quel periodo dovevano presenziare al Festival di Sanremo in qualità di ospiti e lui ha deciso, dimostrando una grande maturità, oltre che un’eccellente professionalità, di voler mantenere fede all’impegno preso.

E ancora prima, ha molto sofferto per un problema di salute, di certo da non sottovalutare del quale ha parlato solo negli ultimi anni. Si tratta dell’agenesia, che comporta la mancanza di una parte o del tutto di un organo. In questo caso a lui manca un secondo rene. Oggi sta bene ma – inizialmente- è stato davvero un duro colpo per lui ammetterlo e appurarlo.

Nonostante ciò lui non ha mai perso il suo proverbiale sorriso ed è anche riuscito a mettersi nuovamente in forma, perdendo molti kg, come hanno notato i fan. Un nuovo lui, più sicuro di se, che ha anche iniziato a infrangere non pochi cuori…

Con Paula è tutto finito? Gli indizi…

Ma poi le sue corteggiatrici si sono dovute fare da parte dal momento che lui ha annunciato durante alcune seguitissime ospitate televisive di essere felicemente fidanzato. Il nome della fortunata? Una certa Ana Paula Guedes, una bellissima donna, che abita non Italia ma in Brasile! Nel suo paese è una vera star e una ballerina di immenso successo. I due sono apparsi sovente sui Social in alcuni scatti ma anche in alcuni video, che sono diventati in men che non si dica virali. Inoltre lei è stata presente anche durante alcune date dell’ ultimo tour estivo del Volo in Italia.

Tuttavia da svariate settimane, addirittura un paio di mesi secondo alcuni, i due fidanzati non appaiono più insieme. Sta di fatto che non abitano vicini e che quindi, visti i numerosi impegni professionali di entrambi, non siano riusciti a vedersi. In ogni caso questo fatto ha iniziato a insospettire moltissimo il vasto popolo del Web…

Inoltre si sta facendo sempre più forte la voce che li vorrebbe separati. Sì, avete capito bene: la coppia potrebbe essere scoppiata! Del resto sono entrambi molto giovani e- si sa- che le storie a distanza sono davvero molto ma molto difficili da gestire…