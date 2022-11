Pier Silvio Berlusconi, la separazione è stata inevitabile: storia d’amore distrutta

Pier Silvio Berlusconi è – indubbiamente- un uomo vincente e molto affascinante. Da diversi anni riveste il ruolo di Amministrazione Delegato delle Reti Mediaset e questo lo porta- inevitabilmente- a essere sempre alla ribalta. Il fatto poi di essere il figlio dell’ex Premier lo rende ancora di più un argomento interessante. Ma anche il suo privato, che per lui, in nome della sua proverbiale riservatezza, è sempre al centro dell’ attenzione dal momento che da più di 20 anni vive un’intensa storia d’amore con la splendida Silvia Toffanin.

Di matrimonio con la conduttrice veneta, star da anni di Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5, ormai non se ne può parlare più. E ciò ha letteralmente spaccato il cuore in mille pezzi ai rispettivi fan, decisamente numerosi. Ma che cosa sta accadendo alla coppia?

Stanno insieme- praticamente- da una vita e la loro storia ha fatto – e per la verità- lo sta facendo anche tuttora, sognare milioni di persone, tanto è dolce e romantica. In molti poi ricorderanno la speciale sorpresa, con tanto di fascio di magnifiche rose rosse, che l’uomo a fatto alla sua storica compagna in trasmissione, con tanto di speciale dedica che l’aveva fatta emozionare fino alle lacrime. Un gesto che ha sorpreso tutti quanti dal momento che lui è sempre stato molto schivo, preferendo di gran lunga non manifestare i suoi sentimenti in pubblico, tanto meno in TV.

Una TV di cui lei è diventata l’indiscussa regina, per quanto riguarda le Reti Mediaset, insieme alla mitica Maria De Filippi, grazie al successo- che ha del clamoroso- del suo Verissimo, che dalla scorsa stagione ha potuto contare su un bel raddoppio all’interno del palinsesto, andando in onda non solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio ma anche della domenica, subito dopo Amici. E con tale scelta- come molti di certo ricorderanno- il pubblico di Canale 5 ha dovuto rinunciare a Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso.

Risale proprio a quel momento la voce secondo la quale Pier Silvio e la sua Silvia, con la quale ha anche messo al mondo Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, che li voleva ormai vicini vicini al matrimonio del quale – per la verità- si era già parlato in passato. Ma poi qualcosa è cambiato e pare che nessuno dei due abbia l’intenzione di compiere il grande passo.

La separazione inevitabile

La ragione che – a quanto pare- starebbe alla base del rifiuto delle nozze da parte dell’uomo sarebbe il fatto che lui abbia alle spalle già un primo matrimonio, tristemente naufragato. Lui era davvero molto giovane quando si è sposato ma con molta probabilità ha paura di sposarsi ancora una volta, visto che nel primo caso non è andata bene. La sua prima moglie, una donna bellissima, di nome Emanuela Mussida, che in gioventù ha esercitato la professione di modella. I due- a quanto pare- si conobbero a una festa di Capodanno nel lontano 1984. Stessero insieme circa 6 anni da fidanzati, poi nel 1990 decisero di sposarsi. E sempre quell’ anno venne al mondo la loro unica figlia. Stiamo parlando di Lucrezia Vittoria, oggi mamma di Olivia.

Della donna oggi siamo davvero molto poco dal momento che ha deciso di lasciare il vasto mondo dello Spettacolo. Sappiamo solo che si è rifatta una vita e che ha avuto un’altra figlia dal suo nuovo compagno. Per quale motivo lei e Pier si sono lasciati? Con molta probabilità avevano affrontato il matrimonio in un momento in cui erano fin troppo giovani entrambi… E Silvia non sta male al pensiero che il suo uomo non se la senta di sposarla? A quanto pare no. Anzi, secondo alcuni rumors, pare che sia proprio lei che non ne voglia sapere in maniera categorica e che nemmeno quando Pier abbia mostrato un tentennamento al riguardo abbia cambiato idea!

A questo punto le malelingue che- si sa- sono sempre dietro l’angolo, hanno iniziato a sostenere che la loro storia fosse giunta al capolinea. Ma è solo un chiacchiericcio, privo di alcun fondamento, dal momento che i due oggi come oggi sono più innamorati che mai!