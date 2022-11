Suor Cristina la rivelazione senza precedenti: “Papa Francesco mi…”

Suo Cristina- come ben sappiamo- non esiste più. Difatti lei, la splendida Cristina Scuccia, ha deciso di togliersi il velo e di lasciare la vita monacale. Una scelta- ovviamente- non facile e presa con coscienza di causa che oggi l’ha resa felice. E ora fa un’importantissima rivelazione che riguarda Papa Francesco!

L’abbiamo conosciuta molti anni fa grazie ad alcune sue intense interpretazioni rock a The Voice quando ha estasiato non solo i giudici e il pubblico presente in studio, ma pure quello a casa, con la sua innata grinta, indossando abiti da religiosa. Poi di lei si sono pian pian perse le tracce fino a quando ci ha voluto mostrare la sua nuova lei…

Quando l’abbiamo vista soltanto qualche settimana fa far capolino nello studio di Verissimo, il rotocalco di immenso successo di Canale 5, condotto dalla splendida Silvia Toffanin, siamo rimasti alquanto interdetti: chi era quella bella giovane seduta innanzi alla conduttrice veneta? Sorridente, elegante e leggermente truccata, con i capelli lunghi e setosi, lasciati sciolti. Il suo volto ci era risultato familiare ma senza occhiali era davvero ardua l’impresa di riconoscere in esso colei che per diverso tempo abbiamo chiamato Suor Cristina e che- oggi- non esiste più!

La donna- infatti- nonostante pareva fortemente legata all’idea di svolgere la vita monacale, che l’aveva indotta a un certo punto, nonostante il clamoroso successo che l’aveva coinvolta, a lasciare il mondo della musica e dello spettacolo, ha capito che non era quella la sua strada. Non è stato facile fare tale scelta e lei non lo nasconde. Non per nulla durante la sua recente chiacchierata a cuore aperto per il Corriere della Sera ha dichiarato: ” Non ho mai provato sensi di colpa per la scelta fatta, ma la paura di deludere sì. E anche tanto”.

Non per nulla, come la stessa ha poco dopo confessato, era ben conscia della grande responsabilità che si ha quando si indossa un abito monacale, come ha fatto lei. Insomma, in poche parole, quando ha capito che l’avrebbe lasciato per sempre, ha iniziato a pensare che qualcuno, senza specificare chi, potesse rimanere deluso dalla sua decisione. Sta di fatto che lei oggi sta bene, è uno splendore e in forma più che mai!

Vuole incontrare Papa Francesco, lui la capirebbe

Inoltre è serena e ha pure espresso un suo particolare desiderio? Quello di incontrare nuovamente Papa Francesco che lei ha incontrato in passato quando gli aveva consegnato un suo disco. Ma ora vorrebbe rivederlo per parlarci a quattr’occhi, vista anche la grandissima stima che prova per lui. ” Credo che mi capirebbe perché lui vuole attorno a sè pastori che puzzano di pecore, non di muffa. Lui è un pontefice che preferisce perdere per strada un sacerdote, una suora appunto, purché seguano la loro autenticità“.

In poche parole lei vorrebbe parlare con lui ” del suo percorso” perché- come vi abbiamo già comunicato poco fa- è sicura del fatto che lui la capirebbe. Ma i suoi fan, compresi quelli che si possono definire della prima ora, come l’hanno presa? A quanto pare, facendo un bel salto metaforico sul Web, dopo un sentimento di iniziale sconcerto e di stupore, si sono detti felici della scelta che Cristina ha fatto perché la vedono serena.

E ora lei- dal canto suo- non vede l’ora di incontrarli dal vivo per alcuni live e per far conoscere i nuovi pezzi oltre che alcuni suoi vecchi cavalli di battaglia, come la cover di A like a virgin di Madonna del quale lei oggi conosce molto bene il significato!