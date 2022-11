“Pancione esagerato”: Aurora Ramazzotti è diventata così a soli 6 mesi di gravidanza

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento decisamente speciale e magico. Difatti la giovane conduttrice, nonché figlia del mitico Eros e della splendida Michelle Hunziker, è in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno storico Goffredo Cerza con il quale l’amore va davvero a gonfie vele. Ma ora la ragazza, che sta entrando pian piano nel sesto mese di gravidanza, è molto cambiata…

Non ha mai perso la sua proverbiale ironia Aury, come ama farsi chiamare in segno di lampante e vivo affetto da fan e amici, la ragazza che è davvero molto seguita sui Social, in particolare su Instagram, dove ama mantenere un filo pressoché costante con i fan che ora la trovano con ” un pancione esagerato”.

Quando quest’estate, quando lei e la sua celebre e bellissima madre, erano state avvistate in Sardegna, durante le loro vacanze, nei pressi di una farmacia, si era iniziato a mormorare che fossero entrate per comperare un test di gravidanza. In moltissimi a quel punto avevano iniziato a ipotizzare che la bellissima showgirl svizzera, tra le più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, potesse essere già in dolce attesa del suo nuovo compagno, ovvero il sensuale medico Giovanni Angelini, con il quale si è fatta paparazzare in atteggiamenti decisamente inequivocabili, fin dalla tarda primavera, dunque poco dopo che aveva comunicato, tramite una nota stampa, della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi.

Per lei- in tal caso- si sarebbe trattato del quarto figlio dal momento che oltre ad Aurora, nata durante il suo primo e chiacchieratissimo matrimonio con Eros Ramazzotti, ha messo al mondo anche Sole e Celeste con l’affascinante imprenditore con il quale è state legata sentimentalmente parlando ben dieci anni. Certo con il dottore, definito il più bello d’Italia dal vasto popolo del Web, la frequentazione era decisamente fresca ma gli scatti che li hanno immortalati insieme, soprattutto nell’ultimo periodo, avevano fatto chiaramente intendere che l’intesa fosse davvero molto alta.

Fatto sta che poi, a vacanze concluse, la meravigliosa Michelle è tornata nella sua casa a Milano e lui non si è più visto in sua compagnia. Un fatto decisamente molto strano e inaspettato anche perché- a quanto pare- lui aveva già conosciuto le sue figlie. Fatto sta che poi si è scoperto che lei non fosse in dolce attesa ma che ad esserlo era la sua adorata Aurora!

Aurora diversissima al sesto mese di gravidanza

La notizia della sua gravidanza è stata in primis sussurrata e poi confermata sia dalla giovane che dai suoi famosissimi genitori che sono letteralmente impazziti dalla gioia. Saranno dei nonni molto giovani e -come li ha definiti dalle pagine del magazine Chi Alfonso Signorini, ” molto rock”. Aurora è al settimo cielo e sta condividendo sui Social momenti della sua dolce attesa, scherzando su alcuni aspetti della gravidanza, come il fatto di non riuscire più a entrare nella scarpe che calzava abitualmente, mettendo in luce la sua innata e spiccata simpatia.

E ora ha voluto mostrare ai suoi fan, sempre più numerosi, il suo pancino, che lei ama definire- per la verità- un bel pancione! “Volevo condividere con voi, amici dei social, la dimensione della baga“, ha esclamato la ragazza che poi ha anche tosto aggiunto: ” Sono a 21 settimane e 3 giorni, per i meno intenditori neanche al sesto mese“. E nel farlo si è mostrata in un video in versione acqua e sapone con indosso un semplicissimo micro top, pantaloni sportivi e codini!

Poi, sempre per proseguire in linea ironica, ha aggiunto: ” Tra due mesi mi portano in giro in carriola”. Una battuta che ha fatto molto sorridere i suoi sostenitori che la trovano sempre splendida. Inoltre sono felicissimi di appurare che lei stia bene e che sia davvero molto felice. Perché al di là delle battute, si intuisce che lei lo sia, eccome!