“Finita in coma”: l’orribile situazione per la concorrente del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, il padre di tutti i reality, non smette mai di stupire. Ma ora a calamitare l’attenzione non è un concorrente dell’attuale edizione, che tanto sta facendo discutere, ma di una passata. Si tratta di una bellissima donna che opera con successo, e pure da svariati anni, all’interno del vasto mondo dello Spettacolo.

L’ex gieffina ha vissuto svariati anni fa sulla sua pelle un vero e proprio dramma il cui racconto ha lasciato assolutamente interdetti i suoi fan, compresi quelli che si possono definire- e pure a buona ragione- della prima ora.

La sua partecipazione all’interno della Casa più Spiata D’Italia non è passata- di certo- inosservata non solo in nome della sua fulgida bellezza ma anche per il fatto di essere una figlia d’arte e di essere stata legata- dal punto di vista sentimentale- per tanto tempo a un vero divo a livello attoriale del nostro Paese, nonché autentica star della fiction nostrana. Oggi i due sono in buoni rapporti e si sono rifatti entrambi una vita. Ma chi è la ex gieffina della quale stiamo parlando e che ha raccontato di un suo dramma?

Cominciamo proprio con il racconto di quest’ultimo. Si tratta di un brutto incidente che è avvenuto ormai molti anni fa. Lei era a bordo del suo motorino ma non ha visto uno stop dal momento che il segnale era stato malamente cancellato. E così una macchina le è andata addosso. Lei ha trovato comunque la forza di prendere in mano il cellulare e di chiamare suo padre. A starle accanto in quel momento e anche dopo, quando è andata in coma, il suo allora fidanzato che poco dopo è diventato suo marito.

I due si sono sposati nel 2010 e si sono lasciati nel 2016 senza mettere al mondo figli in comune. Poi lui ha iniziato a far parlare di se per la sua relazione, che perdura tuttora, con una donna, molto bella e ben più giovane di lui, che ha conosciuto sul set, dal momento che svolge anche lei la professione di attrice. Oggi è sua moglie e sono in attesa della loro seconda creatura. Lui è Luca Argentero, la sua attuale dolce metà Cristina Marino, ergo l’ex gieffina è la meravigliosa Myriam Catania!

Il racconto del dramma e la promessa del suo fidanzato di allora

In ogni caso non è mai mancato il rispetto tra la nota doppiatrice e il suo ex marito anche perché quando lui ha iniziato a frequentare colei che poi è diventata la sua seconda moglie, si era già separato dalla prima della quale conserva un bel ricordo. Non per nulla, dopo che ha subito il terribile incidente del quale la donna ha parlato durante una sua ospitata da Barbara D’Urso, lui le è sempre stato accanto, promettendole che non l’avrebbe fatta sentire sola in un momento tanto delicato.

Poi le loro strade-come ben sappiamo- si sono divise ma- quanto pare- l’affetto, quello vero e sincero, è rimasto. Lei- a distanza di tempo-soffre ancora molto se ripensa a che cosa ha dovuto passare dopo quel brutto incidente, in particolare a un’operazione maxillofacciale alla quale si è dovuta necessariamente sottoporre per ritornare quella di prima.

La mamma, per cercare di non farla soffrire in maniera eccessiva, aveva deciso di oscurare tutti gli specchi di casa. Un gesto dolcissimo che ha aiutato pian piano Myriam a riprendersi anche dal punto di vista psicologico anche grazie all’amore di Luca, allora sua fidanzato, che aveva promesso di aspettarla.