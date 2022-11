Anna Pettinelli massacra Spinalbese ma il web la critica: “Spero che ti denunci”

Grande Fratello Vip, la settima edizione che è quella attualmente in corso, è davvero spumeggiante ma anche molto criticata. E ora a scendere in campo per colpire Antonino Spinalbese è la splendida Anna Pettinelli. Le sue parole infuocate sui Social per l’ex di Belen…

Che la conduttrice radiofonica, nonché insegnante di canto di Amici, sia una donna senza peli sulla lingua, è una cosa ormai nota praticamente a tutti. Ma non tutti- per l’appunto- apprezzano sempre ” le sue uscite”. Come l’ultima verso “l’ex signor Rodriguez”!

Parliamoci chiaro: l’entrata all’ interno della Casa Più Spiata D’Italia di Antonino non è stata affatto accolta con gioia dalla sua più celebre ex, nonché madre della sua Luna Marì, che è ancora tanto piccina, e della quale lui parla sovente come padre innamoratissimo e devoto, sentendone la mancanza. E fin qui- direte voi- niente di che. Il punto è che l’uomo, oltre a tirare indirettamente “in ballo” la splendida showgirl argentina, diventata in men che non si dica una vera e propria diva nel nostro Paese, e la sua famiglia, compresa la sua ex cognatina Cecilia che non ha affatto gradito i suoi commenti, sta facendo- secondo molti- un po’ troppo il cascamorto con molte, o meglio, donne che stanno partecipando al gioco…

La sua prima ” vittima” in tale direzione è stata la giovane Ginevra Lamborghini, sorella della ben più celebre Elettra, che è uscita dal Grande Fratello dopo alcune sue frasi poco carine nei confronti di Marco Bellavia, considerato da molti il vincitore morale di questa assai rocambolesca edizione del padre di tutti i talent in versione vip. Fatto sta che durante la permanenza nella Casa i due sembravano davvero molto uniti ma poi lui ben presto ha iniziato a fare il carino con altre…

Ha cercato di avvicinarsi a Nikita, che non ha tuttavia molto gradito le sue attenzioni, e ora eccolo pronto a corteggiare la splendida e sensuale Oriana Marzoli con la quale ha non pochi battibecchi che vengono prontamente ripresi dalle telecamere del programma e che diventano- in men che non si dica- virali sul Web.

Anna Pettinelli massacra Antonino

Fatto sta che l’uomo, dopo illudere le donne, che fa? Fa duemila passi indietro! Della serie, lancia il sasso e poi nasconde- o per lo meno cerca di farlo- bene la mano con la quale lo ha lanciato. Ma ciò non è passato inosservato agli occhi più attenti di alcuni telespettatori, compresi quelli di Anna Pettinelli che sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Twitter, senza tanti giri di parole, ” Un narcisista patologico“. Una definizione- certamente- molto forte che ha trovato non solo consensi…

Pare- infatti- che alcuni utenti non abbiano affatto gradito il suo pensiero, tant’è che qualcuno si è pure augurato che lui, l’affascinante Antonino, arrivi a denunciarla per tale definizione. Sta di fatto, come ha sottolineato la speaker radiofonica, che sono in ogni caso anche le donne all’interno della Casa, che gli si avvicinano, senza accorgersi della sua reale natura che lei – invece- da donna esperta e navigata ha stanato.

Resta comunque il fatto che lui sia single e pure un bellissimo giovane uomo. Inoltre il fatto che sia stato per svariato tempo legato a una donna tanto celebre e sensuale come Belen Rodriguez non può che accrescere il suo fascino, che è già di per se molto elevato…