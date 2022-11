Amadeus e Giovanna , genitori bis : “terzo figlio…”

Amadeus e la sua Giovanna sono indubbiamente una delle coppie più unite, belle e innamorate del vasto mondo dello spettacolo nostrano. E mentre lui sta lavorando a spron battuto per la nuova e assai attesa edizione del Festival di Sanremo per la quale rivestirà ancora una volta, per l’ immensa gioia dei suoi fan, il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico, si inizia a vociferare per loro la possibilità di allargare la famiglia…

C’è forse aria di novità in casa Sebastiani-Civitillo? Ama non esclude proprio nulla e i fan sono in delirio…

Lui è oggi uno dei conduttori di maggior punta dell’Azienda di Viale Mazzini, tant’è che per la quarta volta consecutiva gli è stato affidato il complesso e nel contempo assai affascinante compito di tenere le redini del Festival di Sanremo, che è una kermesse famosa e seguita in tutto il mondo. A sostenerlo in questa avventura ancora una volta c’è la sua bellissima e dolcissima Giovanna, che durante le precedenti edizioni della manifestazione, abbiamo potuto ammirare, complici le molteplici inquadrature delle telecamere, seduta emozionata e assai orgogliosa del suo celebre maritino, in prima fila.

In particolare l’abbiamo notata in compagnia del figlioletto Josè, che sta crescendo felice e sereno e che- come ha raccontato il suo famoso papà- è un grande appassionato di musica. Ma se per la ballerina e showgirl che ha lasciato per un po’ il lavoro per svolgere al massimo grado il ruolo sia di moglie che di madre, lui, complici chiaramente anche il sostegno pscologico della sua dolce metà, è divenuto sempre più un’icona a livello di conduzione della Rai.

E se per lei Josè è l’unico figlio, lo stesso non si può dire del mitico Ama, che nel corso del suo primo matrimonio ha messo al mondo al splendida Alice, oggi una splendida donna, che ha ottimi rapporti non solo con lui ma anche con “la matrigna”. A questo punto molti fan della coppia hanno iniziato a chiedersi se, visto che lei è ancora molto giovane e che loro due sono molto innamorati , se hanno pensato di allargare ulteriormente la famiglia. A parlarne è stato il noto conduttore in una recente intervista a cuore aperto per il settimanale familiare Oggi.

Si allarga la famiglia? Parla lui…

“Terzo figlio? Potrebbe accadere, non abbiamo chiuso il pensiero. Faccio figli con una grande differenza di età, quindi…”. Dunque non esclude affatto il fatto di poter diventare di nuovo papà. Ma a proposito, che genitore è per i suoi figli? “Seguo l’istinto, sono apprensivo, ma non vieto ai miei figli di seguire la loro strada. Per me è importante che crescano educati”, ha raccontato l’uomo.

E la sua dolce metà che genitrice è? A tal proposito l’artista ha candidamente confessato: “Giovanna è più severa, da le regole”. Nonostante abbiano modi differenti di comportarsi con la prole, è ancora altissima la passione tra loro, come l’amore. A tal proposito Amadeus ha raccontato: “Ci amiamo come il primo giorno.”

La loro, nonostante siano entrambi due personaggi molto noti e in vista, oltre che amatissimi dagli italiani, è una vita molto semplice. Non per nulla non li vediamo praticamente mai presenti a eventi mondani. Del resto loro amano la semplicità e le piccole gioie che l’esistenza può regalare anche quotidianamente, come il fatto di portare a scuola José o trascorrere una serena serata in famiglia davanti la TV. Ed è-del resto- forse questa la loro grande forza.