Loredana Lecciso e la reazione al tradimento di Albano : disastro dentro casa

Albano non è solo uno degli artisti italiani a livello canoro più amati nel mondo, ma anche un uomo molto chiacchierato per il suo privato. e lo è fin da quando ha concluso il suo lungo matrimonio con la meravigliosa Romina Power, con la quale aveva costruito una splendida famiglia. Una famiglia che ha da tempo allargato con la compagna Loredana Lecciso, che ora è costretta a fronteggiare l’assai delicata questione del tradimento. Ma come l’avrà presa la donna?

Non c’è davvero mai pace per la famiglia Carrisi! E ora giunge con irruenza dalla Spagna la confessione di una donna che si è proclamata l’ amante del cantante di Cellino San Marco. Il racconto dei fatti e la reazione della showgirl pugliese.

Essere personaggi molto famosi e amati dal vasto pubblico di ogni età implica talora anche il nascere di quel terribile e persino fastidioso chiacchiericcio che invade in men che non si dica anche il nostro privato, che pertanto tale non riesce più a restare. Tutto quello che facciamo e diciamo, ma anche che non facciamo e diciamo, è fonte di immenso interesse per moltissime persone. Ma anche uno scatto rubato o modificato può in men che non si dica far nascere un’autentica bufera mediatica. E poi c’è anche chi -magari – per guadagnarsi quei classici minuti di notorietà, tanto cari al mitico Andy Wharol , è pronto davvero a tutto, anche raccontare i fatti propri, reali o presunti, in TV.

E’ questo certamente il caso dell’avvocatessa e criminologa spagnola Patricia Donoso che durante la seguitissima trasmissione di Telecinco Salvame Deluxe, ha raccontato -a più riprese- di aver vissuto un’intensa e passionale relazione con Albano, durata la bellezza di tre anni. Inoltre ha aggiunto nel suo racconto svariati dettagli, svelando che si sarebbero incontrati la prima volta allo Stadio San Siro di Milano.

“Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio”, ha dichiarato la donna innanzi alle telecamere senza mai mostrare un segno di cedimento, per poi dare una bella stoccata all’attuale compagna dell’ex marito della Power: “Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare. Sì, insomma, tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”. E visto che è stata “tirata in ballo”, come ha reagito la showgirl pugliese a tali e piccanti insinuazioni?

La reazione di Loredana e le parole di Albano

Lei al momento non “ha aperto il rubinetto” ma è stato il compagno a raccontare della sua reazione: “Loredana è una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto”. E’ stata questa la sua laconica dichiarazione rilasciata a Dipiù TV, alla quale ha anche rivelato che secondo lui la Donoso avrebbe deciso di raccontare il falso, inventandosi tutto di sana pianta solo con il preciso scopo di farsi tanta pubblicità sfruttando il suo nome.

Tra l’altro durante il confronto, in diretta con lei, avvenuto – lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca – a Telecinco, l’artista ha sostenuto che la donna stesse raccontando un mucchio di frottole e di non averla mai neanche vista in vita sua. A quel punto Patricia ha mostrato una fotografia che li ritraeva insieme a lui e che testimoniava il loro incontro.

Tuttavia si trattava -in realtà- di un semplice selfie che Albano realizza di continuo coi suoi fan , vista la sua fama. Ma l’avvocatessa è voluta andare comunque dritta per la sua strada e non si è arresa innanzi alla reazione dell’uomo, nemmeno quando lui ha annunciato di volerla querelare.