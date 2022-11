Elenoire Ferruzzi , sapete in che cosa è laureata? Allucinante!

Grande Fratello Vip, quest’anno la trasmissione, condotta dal carismatico Alfonso Signorini, già direttore del settimanale Chi, si sta rivelando particolarmente scoppiettante e ricca di colpi di scena che stanno appassionando e -nel contempo- scandalizzando i telespettatori. Svariati sono stati i personaggi che, seppur già usciti di scena, hanno lasciato – come si suol dire – “il segno” . E tra di essi va -certamente- annoverata Elenoire Ferruzzi. Ma sapete in che cosa è laureata la donna?

Ascoltandola con grande attenzione si può notare che sia molto colta e che possieda una grande proprietà di linguaggio. In molti quindi hanno intuito che possieda alle sue spalle studi importanti. Noi vi sveliamo quali…

Fin da quando nel corso dell’estate 2022 che è stata particolarmente lunga, torrida e umida, si è iniziato a chiacchierare sui papabili nomi dei concorrenti della settima e assai attesa edizione del GF Vip, attualmente in corso e in onda su Canale 5, quando è uscito dal cappello a cilindro il suo, il vasto popolo del Web, che per lo più la ama, ha iniziato ad esprimere un senso di gratitudine e gioia al solo pensiero di vederla per tante ore sullo schermo.

Anche lei, dopo essere stata per tanti anni ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, era al settimo cielo all’idea ma poi, una volta che è entrata nella Casa più spiata d’Italia, ha cercato di spingere un po’ troppo sull’acceleratore, dimostrandosi sovente irascibile e poco rispettosa nei confronti degli altri concorrenti.

Invaghitasi prima dell’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Luca Salatino, ora felicemente fidanzato con la bellissima Soraia, ha cercato di rubare il cuore a Daniele. Ma quando lui le ha detto chiaramente di non essere interessato a lei, la donna non ha affatto accettato il due di picche e non si è data per vinta, facendo nascere una vera e propria bagarre con tanto di insulti.

La laurea e la professionale primaria di Elenoire

Non contenta ha iniziato anche ad attaccare altre donne della Casa in particolare Nikita, rea -a suo avviso- di stare un po’ troppo vicina all’uomo del quale si era invaghita, ma quando poi ha sputato per terra quando la giovane è passata, gli autori del programma e Signorini hanno deciso di intervenire. Quello che aveva fatto era un gesto gravissimo e non ci si poteva passare sopra! E’ stato così indetto un televoto che avrebbe deciso se lei poteva restare nel gioco oppure no.

Il pubblico da casa ha deciso di farla uscire e lei, dopo avere chiesto scusa a tutti quanti, è dunque uscita di scena ma non dall’attenzione mediatica che è sempre molto alta nei suoi confronti. Per esempio molti ora si chiedono in che cosa sia laureata la donna, non lo immaginerete mai…

Elenoire è laureata in Lettere e per svariato tempo ha anche insegnato in una scuola privata. ma poi, profondamente stanca e delusa per gli atteggiamenti poco consoni rivolti alla sua persona, ha deciso di abbandonare tale mansione e di diventare una nota influencer e icona LGTB, nonché un personaggio molto noto e controverso dello spettacolo nostrano.