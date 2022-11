Emma Marrone lo scatto rubato e dolcissimo : con il pancione è bellissima

Emma è oggi una delle cantanti e artiste a 360° più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. “Lanciata” nel vasto mondo delle sette note e dello spettacolo da Amici di Maria De Filippi, può contare su una discografia di tutto rispetto e su numerosissimi successi. Ma la donna – per la verità – è molto chiacchierata anche per il suo privato, che tale non riesce proprio a restare…

E ora il Gossip impazza a gogo, dopo che è apparsa in rete una foto che la ritrae bella sorridente con un pancione alquanto sospetto. Che l’artista salentina nasconda un dolce segreto?

Ne è passata di acqua sotto i ponti quando una giovanissima Emma ha fatto capolino nella scuola, assai prestigiosa del padre di tutti i talent, ideato e condotto in maniera magistrale dalla moglie di Maurizio Costanzo, che può essere considerata – e pure a buona ragione- la sua pigmaliona. Da allora la cantante ha iniziato la sua scesa verso il successo, che è stata -a dir poco – inarrestabile. Album e hit che sono entrati/e di diritto nelle zone più calde delle classifiche di vendita.

Svariate partecipazioni al Festival di Sanremo con tanto di vittoria e collaborazioni prestigiose. Ma lei non occupa le pagine delle riviste e dei giornali web solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo vissuto, che è sempre fonte di grandissimo interesse per il grande pubblico. Il gossip nostrano poi l’ha presa letteralmente di mira quando ancora moltissimi anni fa si è vista costretta a dire addio al giovane Stefano De Martino, oggi lanciatissimo showman di Mamma Rai, che aveva conosciuto proprio alla corte di Queen Mary.

I due stavano insieme da poco tempo quando lui intrecciò in TV la relazione con la sensuale Belen Rodriguez, che poi rese madre del piccolo Santiago e sposò. Da allora la cronaca rosa non l’ha più abbandonata e ogni sua storia o semplice flirt sono argomenti molto interessanti da “sbattere” in prima pagana.

Un pancino sospetto mette in allarme i fan…

Poi si è parlato molto anche del tumore che l’ha colpita in seguito anche agli accorati annunci che Emma stessa ha fatto non solo nel corso di alcune sue interviste ma anche e -soprattutto – con messaggi apparsi anche sui suoi profili Social, dove ama mantenere, appena possibile, un filo diretto con i suoi fan che sono sempre più numerosi.

Ed è proprio sul Web che è apparso uno scatto dove lei, con un viso disteso e più luminosa che mai, appare con un pancino alquanto sospetto… Che ci sia nell’aria aria di novità per lei? La Marrone non ha mai nascosto di possedere un certo desiderio di maternità, sebbene sia single da diverso tempo. Ma ora come ora non è in dolce attesa semplicemente lo “scatto incriminato” è stato tratto da una scena della serie TV di Gabriele Muccino A Casa Tutti Bene dove ha eccellentemente recitato.

Un’esperienza quella della recitazione che lei sta prendendo sempre più in considerazione e che anche altre sue colleghe cantanti, come per esempio la splendida Elodie, hanno deciso di annoverare nel loro curriculum vitae. Ora in particolare Emma è protagonista del suo docu film intitolato Sbagliata Ascendente Leone, dopo averci conquistati tutti quanti nel 2021 nella pellicola Il Ritorno.