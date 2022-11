Denise Esposito , com’è diventata la fidanzata di Gigi : dopo il parto è irriconoscibile

Non è certamente facile essere la donna di un artista molto famoso e nel contempo chiacchierato per via del suo privato, come Gigi D’Alessio. Lo sa bene la bellissima Denise Esposito, la sua nuova dolce metà che l’ha reso padre il 24 gennaio 2022. Ma sapete come è diventata la donna dopo il parto?

E’ diventata mamma del piccolo Francesco e poco dopo ha visto il suo corpo cambiare. Ma tale cambiamento è stato davvero così forte? Le foto sui Social…

E’ una donna bellissima che non ha ancora nemmeno compiuto 30 anni Denise Esposito. Fino a poco tempo fa viaggiava nell’anonimato, nonostante, in nome del suo lampante fascino fosse davvero molto seguita sui Social, in particolare su Instagram. Poi quando si è iniziato a vociferare della sua liason con Gigi D’Alessio, la ragazza, anche suo malgrado, è entrata a far parte in men che non si dica di un0autentica bufera mediatica. Ma nonostante ciò non ha mai voluto cavalcare l’onda, rilasciando interviste o accettando inviti ai vari salotti televisivi.

Inoltre non ama nemmeno apparire eccessivamente in fotografie in compagnia del suo tanto celebre compagno, che lo scorso 24 gennaio ha reso padre di Francesco. Si tratta per -la verità -del primo figlio della coppia, ma del quinto per l’artista, dal momento che ne ha avuti ben 3 , quali Claudio, Ilaria e Luca, dalla prima moglie Carmela Barbato e Andrea da Anna Tatangelo, con la quale ha vissuto una chiacchieratissima storia d’amore.

E’ semmai Gigi che ama mostrare la sua donna sui Social e commentare con complimenti a gogo, nonché con cuoricini rossi e pulsanti , gli scatti di lei, che l’ha conquistato, quando era solo una delle sue tante fan, con la sua ragguardevole bellezza e la sua infinita dolcezza. Ed è proprio grazie a tali fotografie che possiamo chiaramente notare che la ragazza è ritornata a pochi mesi dal parto in splendida forma. Il merito?

Lei è al top

Chiaramente di Madre Natura che è stata molto generosa con lei, del metabolismo ottimale e -magari- di qualche piccola rinuncia a tavola. Non sappiamo se lei sia un’amante della palestra o dell’attività sportiva dal momento che in Rete non compaiono fotografie che la ritraggono impegnata in tale direzione, ma tutto questo non si può comunque escludere dal momento che lei è veramente al top.

E nonostante gli scatti in questione diventino in men che non si dica virali , lei ancora oggi non ne vuole sapere di diventare una star del vasto mondo dello spettacolo nostrano. Una decisione che Gigi apprezza davvero molto, non per nulla un po’ di tempo fa aveva dichiarato a tal proposito: “Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. Lei è molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi“.

Inoltre l’artista ha voluto anche dare una bella stoccata, seppur velata ad alcune persone sostenendo: “Denise è molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri hanno voluto”. E chi ha orecchie per intendere, intenda…