Matteo Ranieri , dopo Uomini e Donne l’ennesima mazzata : un colpo al cuore

Come ben sappiamo l’esperienza al noto dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, non è andata molto bene al tronista ligure Matteo Ranieri. Fortemente criticato per la sua scelta finale, ha visto ben presto naufragare la sua storia con Valeria Cardone. Ma oggi arriva per lui un’altra bella mazzata…

Pare che non abbia portato molto bene Uomini e Donne al bel Ranieri, che ancora oggi è single. E ora una sua altra celebre ex lo ha ferito. Il racconto dei fatti…

Parliamoci chiaro, quando sul finale della scorsa stagione di Uomini e Donne il giovane e sensibile Matteo Ranieri, compagno di trono dello chef romano Luca Salatino, con il quale ha instaurato un’amicizia fraterna, ha fatto la sua scelta, in studio è calato il gelo. Difatti quasi nessuno si aspettava che lui scegliesse Valeria Cardone, che è stata una delle ultime giovani donne a scendere dalle famose scale con il preciso e puntuale obiettivo di corteggiarlo.

L’altra, che non ha scelto, è la celebre Federica Aversano, con la quale ha sempre avuto un rapporto alquanto altalenante ma comunque profondo. Inoltre la donna ha poi molto sofferto quando ha visto infrangersi il suo sogno romantico.

Ma sei poi Ranieri ha trascorso una bella estate con la sua amata, poi poco dopo è arrivata la notizia, anticipata -come sempre- da tanto chiacchiericcio, della fine della loro relazione, che per la verità non ha stupito i più, Federica è diventata poi a sua volta tronista, dopo aver rifiutato le avance dei cavalieri Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri.

La mazzata da parte della sua ex

Di Ranieri si sono un po’ perse le tracce e in molti sono rimasti delusi, come forse la stessa Aversano, di non averlo visto nuovamente in studio per cercare di conquistarla. Ma ora lui ha una nuova gatta da pelare, dal momento che gli sta piombando sulla testa come una sorta di Spada di Damocle un’altra bella mazzata, per via di un accadimento che riguarda una sua tanto celebre ex. Di chi si tratta? Si tratta della bellissima Sophie Codegoni, che durante il suo percorso da tronista lo aveva scelto fra le schiere dei suoi corteggiatori.

La loro liason a telecamere spente è durata ben poco, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Poi lui è ritornato a Uomini e Donne ma stavolta per occupare il trono e lei è diventata una concorrente al GF Vip, che per lei è stato decisamente galeotto, dal momento che lei ha incontrato proprio fra le mura della Casa Alessandro Basciano, diventato il suo compagna vita e dal quale oggi attende il suo primo figlio.

Una lieta novella che ha scaldato e non poco i cuori della coppia ma che forse, secondo molti utenti del Web, ha lasciato senza parole Ranieri, che a quanto pare non ha ancora trovato la sua anima gemella.